Korban Investasi Bodong Bakal Gelar Aksi di Istana Jumat Besok, Alvin Lim: Presiden, Kapolri, dan DPR Jangan Tidur

ERA.id - LQ Indonesia Lawfirm mengundang agar para Korban investasi bodong berpartisipasi dalam acara aspirasi damai di Istana Presiden Jakarta dengan lokasi kumpul di Patung Kuda pada Jumat (14/1) mendatang.

Adapun LQ Indonesia Lawfirm meminta agar para para korban investasi bodong mematuhi Prokes dan mengunakan masker.



Advokat Alvin Lim selaku Ketua Pengurus dan Pendiri LQ Indonesia Lawfirm melihat bahwa pemerintah selama ini kurang tanggap terhadap kejahatan kerah putih yang mengerogoti masyarakat.



"LQ akan konsisten dan berani menyuarakan keinginan hati masyarakat yang menjadi korban, hidup sengsara, sakit-sakitan jasmanai dan mental bahkan ada yang sudah meninggal. Kami para anggota LQ sebagai Advokat akan berdiri paling depan memperjuangkan keadilan. Karena selama ini keadilan hanya kami temukan di Jakarta berupa nama jalan Keadilan, sedangkan di praktek hukum belum terlihat sama sekali. Presiden, Kapolri, Jaksa Agung, DPR, Ketua OJK yang selama ini tidur nyenyak, harus bangun. This is Wake Up Call. Bekerjalah karena kalian digaji berdasarkan uang pajak masyarakat, jangan sampai khianati kehendak masyarakat luas," katanya, Rabu (12/1/2022).



Tag: investasi bodong