Bakal Gelar Konser Perayaaan 10 Tahun Berkarya, NOAH Siap Berikan Pengalaman Menarik untuk Penggemar

ERA.id - NOAH akan menggelar konser perayaan 10 tahun berkarya yang bertajuk NOAH DekadeXperience, pada 17 September 2022 mendatang. Konser tersebut akan menyajikan pengalaman spesial bagi para penggemar yang hadir, dengan menyajikan dua panggung, yakni Teater Special Show dan Festival Experience.

Konser yang dilakukan di teater atau dalam ruangan tepatnya di Jiexpo Convention Center & Theatre akan dimulai pada jam 8 hingga jam 9 malam. Setelah dari panggung teater, NOAH akan melakukan pertunjukkan di panggung festival yang berada di Plaza Parkir Barat Jiexpo.



"Festival itu dibuka jam 3 sore, itu targetnya 7.000 sampai 8.000 orang. Teater itu kita buka gate nya jam 7 malam, start nya itu jam 8. Jadi secara experience orang yang nonton akan merasakan multi experience. Jadi di teater start jam 8 malam sampai jam 9, baru mereka lanjut nonton di festival," ungkap Dino Hamid, Founder & Creative Director New Life Entertainment, saat konferensi pers di CGV FX Sudirman, Jakarta, pada Selasa (30/8/2022).



Dino menyampaikan bahwa penonton yang membeli tiket teater bisa menonton pertunjukkan di panggung festival. Namun, bagi penonton yang hanya membeli tiket festival tidak bisa masuk ke pertunjukkan teater.



Meski demikian, konser NOAH ini akan diramaikan dengan berbagai musisi yang tampil sebagai bintang tamu. Mereka akan menghibur para penggemar yang berada di festival, selagi menunggu NOAH akan tampil.



"Dari jam 3 sore sampai jam 8 malam, itu akan disupport sama beberapa act dari beberapa genre dari perwakilan dari beberapa talent. Ada yang pop dari Samsons, urban itu Maliq, rock metal juga ada nanti kita announce, ada penyanyi baru yang juga di urban itu Oslo Ibrahim. Jadi kita mau bagi banyak experience untuk audiens," jelasnya.



Sementara itu, para anggota NOAH, Ariel, Lukman, dan David sudah mempersiapkan banyak lagu yang akan disajikan ke penonton. Lagu tersebut juga termasuk lagu yang dulu dipopulerkan oleh Peterpan, yang sudah direkam ulang di album NOAH, Second Chance.



"Kalau lagu dari Peterpan sendiri sudah pindah nama di situ. Jadi tujuan kita bikin album Second Chance itu, lagu-lagu Peterpan yang band nya sudah nggak ada kita rekam ulang. Jadi semua lagunya otomatis sudah atas nama Noah, dan lagu lama itu akan kita bawain juga, karena song list nya luar biasa nih," ujar Ariel.



"Awalnya 40 lagu, tapi kita lihat dulu nanti bisa kurang jadi 30 lagu. Lumayan banyak lagunya, akan banyak sekali lagu yang akan dibawain," pungkas Ariel.



Sementara itu, tiket konser NOAH DekadeXperience ini sudah mulai dijual dengan berbagai kategori, yang beberapa sudah terjual habis untuk Teater Special Show. Tiket yang tersedia untuk pertunjukkan di teater tersisa Platinun C dan D, Diamond, dan Super Diamond yang dibandrol dari harga Rp1,8 juta hingga Rp3,9 juta.



Untuk tiket di festival, masih tersedia dengan harga jual Rp346 ribu. Tiket konser NOAH tersebut bisa dibeli melalui website NLE.co.id dan Loket.com.