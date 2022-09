Umumkan Tur Holy Fvck Sebagai Konser Terakhir, Demi Lovato: Saya Tak Kuat Lagi Bernyanyi

ERA.id - Demi Lovato mengumumkan bahwa tur bejudul Holy Fvck akan menjadi tur terakhirnya. Dikabarkan Demi Lovato saat ini sedang manggung di berbagai kota, sebelum tur Holy Fvck. Melalui Instagram Stories yang telah dihapus Selasa (13/9), dia beralasan karena sedang sakit.

Dilansir dari Deadline, Rabu (14/9/2022), dia mengatakan sedang sakit, sampai dia tidak bisa beranjak dari kasur.

“Saya sedang sakit, sampai saya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Sepertinya saya tidak bisa melakukan tur lagi. Tur berikutnya (Holy Fvck) akan menjadi yang terakhir bagi saya. Saya berterima kasih teman-teman dan para fans,” ucap Demi.

Demi Lovato tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang penyakitnya, tidak lama dari itu Lovato menghapus Instagram Storiesnya tanpa sebab. Pihak dari Billboard telah menghubungi perwakilannya untuk informasi lebih lanjut, namun tidak ada tanggapan.

Penyandang lagu "Heart Attack" itu memposting foto selfie di belakang panggung, dia mengatakan bahwa sudah tidak kuat lagi untuk bernyanyi setiap waktu.

"Suara saya sudah hampir habis, malam tadi saya sering mengarahkan mikrofon ke penonton untuk bernyanyi, saya tidak sanggup lagi," ucap Demi.

Tur Holy Fvck menampilkan kolaborasi dengan musisi seperti Royal & the Serpent, YUNGBLUD, dan Dead Sara. Nama Holy Fvck sendiri dari album yang dirilis tanggal 19 Agustus 2022.

Dalam sebuah wawancara dengan Zane Lowe dari Apple Music 1, Demi menjelaskan karir terbesarnya ketika dia mendirect lagu "Since You’ve Been Gone" dari Kelly Clarkson.