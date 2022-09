Taylor Swift Bocorkan Judul Lagu Di Album Midnights

ERA.id - Musisi Taylor Swift lewat akun TikToknya (21/9) memberikan bocoran judul lagu di album terbarunya Midnights. Albumnya sendiri akan dirilis (21/10) nantinya.

Sebelumnya Taylor mengumumkan album baru di acara MTV Video Music Awards 2022 bulan Agustus lalu. Saat itu dia mengejutkan banyak orang dengan perilisan album baru bulan Oktober. Dilansir dari Billboard, Taylor memang dikenal sering memberikan suprise ke para fansnya.



Album baru Taylor. (Instagram/taylorswift)

Sesudah acara, Taylor juga memposting album barunya bernama Midnights dengan 13 lagu di dalamnya.

Tepat kurang dari satu bulan sebelum perilisan album Midnights, Taylor mengejutkan para fans dengan membocorkan salah satu judul lagu di album terbarunya. Lewat akun TikTok bernama @taylorswift, dia memposting video seperti sedang menjadi host suatu acara.

"Mengungkap tracklist album Midnights!! Memperkenalkan: Midnights Mayhem With Me" tulis Taylor.

Taylor terlihat sedang mengenakan baju putih dengan blazer berwarna cokelat terang. Dia juga menjelaskan jika dia telah terbiasa memberikan clue sebelum perilisan album.

"Saya tahu saya memiliki kebiasaan memberikan petunjuk dan easter eggs ketika perilisan musik baru, dan saya di sini tidak menyangkal hal itu, tetapi saya di sini untuk melawannya," ucap Taylor

Dia juga menjelaskan dalam video itu, dia akan memutar bola undian bertuliskan 1 sampai 13 sesuai tracklist. Bola yang terpilih akan Taylor bocorkan judulnya.

Penyandang lagu "All Too Well" itu memutar dan keluar sebuah bola dengan tulisan angka 13 di sana.

"Single pertama yang akan aku beri tahu kepada kalian, tentu saja Track 13, itu disebut dengan 'Mastermind'," kata Taylor.

Setelah itu video langsung ditutup dengan tulisan "Midnights Mayher With Me". Banyak juga netizen yang senang dengan bocoran judul lagu ke 13, "Mastermind".

"Mastermind sangat cocok denganmu Taylor" ucap salah satu netizen.