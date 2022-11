Girang Umumkan Tur 2023 di Amerika, Taylor Swift Ajak Musisi Lain, Ada Paramore hingga Owenn Music

ERA.id - Setelah merilis album terbarunya "Midnights", Taylor Swift akan menggelar tur bernama "The Eras Tour" yang rencananya akan diselenggarakan di Amerika Serita, tahun 2023.

Melalui Instagram resminya, Rabu, (2/11/2022), Taylor Swift mengunggah foto berisi tanggal dan tempat. Dia menulis, bahwa tur "The Eras Tour" menjadi perjalanan karir musiknya.

"Saya terpesona untuk mengumumkan tur saya berikutnya: Taylor Swift The Eras Tour, sebuah perjalanan melalui banyak era musik dari karier saya (lampau dan saat ini!)," tulis Taylor Swift.

Tidak lupa pelantun lagu "Bad Blood", mengajak beberapa musisi lain untuk ikut berpartisipasi dalam turnya. Salah satunya ada Paramore.

"Merasa seperti orang paling beruntung karena saya bisa membawa artis-artis brilian ini dalam tur bersama saya: @paramore, @radvxz, @phoebebridgers, @girlinred, @whereismuna, @haimtheband, @gracieabrams, @gayle dan @owennmusic," tutupnya.

Netizen justru fokus melihat foto slide pertama yang menampilkan 10 foto Taylor Swift. Mereka menduga bahwa ini adalah kode untuk perilisan ke-10 album, mulai dari Fearless, Speak Now, Red, 1989, reputation, Lover, folklore, evermore, dan Midnights.

Untuk harga tiketnya, dilansir dari Variety, diprediksi akan dijual seharga 49 dolar atau setara dengan Rp766 ribu sampai 449 dolar atau setara dengan Rp7 juta.

Sebelumnya, Taylor Swift telah mencatatkan rekor baru. Sebagai artis pertama yang mengisi semua lagu di Top 10 tangga lagu Billboard.

Peringkat pertama ditempati oleh "Anti-Hero", di posisi selanjutnya "Lavender Haze", "Maroon", "Snow On The Beach", "Midnight Rain", "Bejeweled", "Question...?", "You're On Your Own", "Kid", "Karma", dan "Vigilante Shit".