Ponsel Dipinjam Nicky Saat Konser, Apesnya Nasib Fan Westlife Gagal Punya Video Bareng Gegara Storage Penuh

ERA.id - Kejadian apes dialami fans yang gagal foto bareng, dengan personel Westlife saat konser di Sentul International Convention Center, Bogor, Sabtu, (24/9).

Melalui video TikTok (@sisaannastar) yang diunggah Sabtu (24/9). Terlihat salah satu fans gagal foto bareng dengan vokalis Westlife, Nicky Byrne, karena storagenya sudah penuh. Caption dari video menyemangati fans yang gagal foto bareng.

"Shout out "tetap semangat" buat mbaknya yang gagal dapet momen direkam," tulis @sisaannastar, (26/9).

Saat itu, Westlife membawakan lagu "I Lay My Love On You", Nicky Bryne yang mengenakan setelan jas hijau, berjalan menghampiri para penggemar. Ia memilih salah satu HP fans, yang nantinya ia gunakan untuk berfoto atau video dari atas panggung.



Nicky Bryne. (TikTok/@sisaannastar)

Sayangnya HP itu tidak bisa lagi menyimpan foto. Memperlihatkan wajah sedih, Nicky Bryne segera mengembalikanya, dan mengganti dengan HP fans lain. Alhasil, Nicky Bryne memvideokan dirinya sedang diatas panggung dengan hp fans lain.

"Pentingnya backup iPhone sebelum nonton konser, gagal dapet foto ido gara-gara storage full," tulis @sisaannastar.

Netizen yang melihat kejadian itu ikut berkomentar.

"Mungkin keseringan foto 1 pose 10 kali, (emot tawa) jadi full," tulis @CB.

"Eh sumpah nangis banget ga si kalo gitu nyesel banget kali ya gabisa tidur," tulis @Salmon's Alter.

"Aku kalau mau ada acara memory aku pindah ke laptop semua, pokoknya harus kosong wkwkwk," tulis @radhissarcel.