Terkena Serangan Jantung, Kronologi Pelantun Gangsta's Paradise, Coolio Meninggal Dunia

ERA.id - Kabar duka datang dari industri musik Amerika. Rapper Coolio meninggal dunia hari Rabu 28 September 2022. Coolio meninggal pada usia 59 tahun.

Dilansir dari NME (29/9), meski belum dikonfirmasi penyebab meninggalnya. Jarez Posey selaku manajer Coolio menduga dia mengalami serangan jantung.

Jarez mengatakan, saat itu Coolio sedang berkunjung ke rumah temannya. Coolio pergi ke toilet, namun tidak kunjung keluar. Coolio juga tidak menjawab saat temannya memanggil dari luar, karena khawatir temannya masuk secara paksa ke kamar mandi. Dia melihat Coolio tidak sadarkan diri dan terbaring di lantai.

Melihat hal itu, temannya langsung memanggil tim medis. Saat tim medis tiba, sayangnya Coolio sudah tidak bernyawa. Rapper dengan nama asli Artis Leon Ivey Jr, dinyatakan meninggal.

Kabar duka tersebar cepat, beberapa musisi ikut mengucapkan belasungkawa kepada Coolio. Salah satunya sutradara film sekaligus rapper 90-an, Ice Cub.

"Saya menyaksikan secara langsung orang ini memanjat ke puncak industri. Beristirahat dengan tenang Coolio," tulis Ice Cub dalam Twitternya.

MC Hammer juga mengucapkan kepergian Coolio. Pelantun lagu "U Can't Touch This" mengatakan, Coolio adalah salah satu orang paling baik yang dia kenal.

"Salah satu pria terbaik yang pernah saya kenal. Orang baik," tulis MC Hammer.

Coolio mencapai kesuksesanya tahun 1990-an lewat lagu "Gangsta's Paradise". Lagu tersebut mencapai kesuksesan komersial di seluruh dunia. Lagu tersebut menduduki puncak tangga lagu di 14 negara, termasuk Australia.

"Gangsta's Paradise" tetap di nomor satu untuk rekor 14 minggu. Rekor ini bertahan selama 22 tahun, sebelum disalip oleh single Ed Sheeran "Shape Of You".

Coolio juga dikenal lewat lagu rapnya "Aw, Here It Goes!", lagu itu dijadikan sebagai lagu tema untuk salah satu seri di Nickelodeon.

Coolio pernah memenangkan Grammy Award, untuk Penampilan Rap Solo Terbaik, pada tahun 1996.