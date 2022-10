Hampir Bawakan Lagu Untuk Film "James Bond", Ed Sheeran Kecewa: Saya Sudah Menulis Liriknya

ERA.id - Ed Sheeran akhirnya mengungkap perasaan hatinya yang kecewa perihal pembatalan sebuah proyek. Melalui podcast That Peter Crouch, pelantun "Perfect" itu bercerita bahwaa semestinya dialah yang mengisi soundtrack Film James Bond: No Time to Die pada 2021.



Dilansir dari NME, Jumat (21/10/2022), Ed Sheeran mengatakan, ia sempat ditunjuk untuk mengisi soundtrack-nya, sebelum projek tersebut gagal berjalan.

"Sebelumnya kami telah melakukan semua pertemuan. Ketika saya sudah menulis lirik lagunya, tiba-tiba mereka mengganti sutradara dan mengubah skrip. Selesai sampai situ," ucap Ed Sheeran.

Ed Sheeran menambahkan, dirinya kecewa dengan kejadian itu.

"Saya tidak akan berpura-pura, bahwa saya kecewa karena tidak melakukannya," katanya.

Meskipun kecewa, Ed Sheeran tetap ingin bernyanyi untuk film James Bond.

"Saya ingin sekali menyanyikan lagu James Bond, tetapi saya tidak dilahirkan dengan suara James Bond. Tapi jika ada kesempatan kedua, saya akan kembali melakukannya," ucap pria berusia 31 tahun.

Pelantun lagu "Shape of You" menjelaskan, sebagai musisi Inggris menjadi keharusan untuk ikut andil dalam film James Bond.

"Saya pikir pada akhirnya, sebagai penyanyi Inggris. Anda harus membuat lagu untuk James Bond," ujarnya.

Kesempatan itu justru diberikan kepada Billie Eilish, dengan merilis soundtrack James Bond, berjudul "No Time to Die". Lagu tersebut juga akhirnya menang dalam acara Golden Globe. Dia juga meraih Oscar dengan kategori "Best Original Song".

Billie Eilish juga dinobatkan, sebagai artis termuda dalam sejarah yang menulis dan merekam lagu untuk James Bond.