Dituduh Jiplak Lagu, Ed Sheeran Tantang Diri Pensiun Bermusik Jika Divonis Bersalah

ERA.id - Ed Sheeran mengaku akan berhenti bermusik jika dirinya divonis bersalah atas tuduhan menjiplak lagu "Let's Get It On" milik Marvin Gaye untuk lagunya "Thinking Out Loud".

"Jika itu terjadi (terbukti bersalah), aku akan berhenti (bermusik)," ujar Ed Sheeran dilansir dari Daily Mail.

Jika divonis bersalah, Ed Sheeran mengaku bahwa ia akan sangat tersinggung karena usahanya selama ini tidak dipercayai. Ia mengaku sudah mengabdikan seluruh hidup untuk menjadi seorang musisi.

"Saya merasa tersinggung karena saya mengabdikan seluruh hidup saya untuk menjadi seorang penampil dan penulis lagu, tapi seseorang menghancurkannya," jelasnya.

Seperti diketahui, Ed Sheeran kini sedang menjalani proses persidangan kasus tuduhan penjiplakan lagu. Ia digugat oleh Kathryn Townsend, putri dari Ed Townsend, yang menulis lagu "Let's Get It On" bersama Marvin Gaye.

Penggugat menuding Ed Sheeran bersama Warner Music dan Sony Music Publishing berutang karena menjiplak lagu "Let's Get It On" dan menuntut ganti rugi. Namun, pada persidangan Ed Sheeran sendiri sudah membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia tak melanggar hak cipta karena sudah banyak lagu yang memiliki melodi sama tanpa niat menjiplak.