Music Bank In Chile Dibatalkan Usai Diterjang Hujan Lebat, Shuhua (G)I-DLE Terpeleset di Panggung

ERA.id - Music Bank in Chile terpaksa dibatalkan di tengah acara, karena kondisi cuaca yang berbahaya. Hujan lebat mendadak menerjang ketika (G)I-DLE tampil di hadapan penggemar.



Konser yang dihadiri oleh sedikitnya 50.000 penggemar di Chile terpaksa dibatalkan oleh penyelenggara. Pembatalan ini dilakukan setelah Shuhua (G)I-DLE terjatuh dan kondisi cuaca yang semakin memburuk.



Sebelum kondisi memburuk, penyelenggara sempat memaksakan untuk tetap melanjutkan acara. Tetapi setelah penampilan STAYC dan The Boyz, cuaca kian memburuk hingga tidak memungkinkan pengisi acara untuk tampil di atas panggung.



Bahkan Shuhua (G)I-DLE terpeleset dan jatuh saat membawakan "LATATA" akibat hujan lebat dan hujan es. Meski kondisi panggung basah dan licin akibat air hujan, (G)I-DLE tetap melanjutkan penampilan mereka dengan profesional.



Namun lantaran kondisi cuaca yang semakin parah, (G)I-DLE memutuskan mengakhiri penampilan mereka lebih awal dan meninggalkan panggung.

Is this how your artists are treated?! Making them perform in these conditions and then only stop because one of the members fell on stage?! Please, do better next time, @KBSMusicBank!pic.twitter.com/hTP19bybFP