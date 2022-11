The Ataris Batal Manggung di Soundrenaline 2022, Fans Kecewa Langsung Jual Tiket Konser

ERA.id - Band punk/rock The Ataris mengumumkan batal tampil di acara Soundrenaline 2022. Para penggemar langsung meluapkan kekecewaan dengan menjual tiket konser.



Pembatalan penampilan dari The Ataris ini disampaikan langsung oleh mereka lewat akun Instagram resmi, Kamis (17/11/2022). Pada unggahan itu, pelantun "The Boys of Summer" itu mengatakan penyebab batal tampil lantaran ada masalah pada visa dan logistik.



"Karena masalah visa dan logistik perjalanan, sayangnya kami tidak akan tampil di Soundrenaline Festival di Jakarta," tulis pernyataan resmi The Ataris dari akun Instagram, Kamis (17/11/2022).



Band tersebut juga mengatakan mereka telah berusaha keras untuk mengatasi masalah yang ada. Namun sayang usaha tersebut tidak berhasil.



"Kami berusaha sangat keras untuk membuat semuanya bekerja tepat waktu tetapi sayangnya itu tidak berhasil," jelasnya.





The Ataris pun mengaku sangat menyesal dengan kejadian mendadak ini dan berjanji untuk segera bertemu dengan penggemar Tanah Air dalam waktu dekat.



"Banyak cinta untuk semua penggemar luar biasa di Indonesia. Kami harap kami dapat bertemu Anda lagi dalam waktu dekat. Terima kasih banyak atas pengertian Anda," tutup pernyataan itu.



Menurut susunan acara dari Soundrenaline 2022 di media sosial, The Ataris dijadwalkan tampil di hari kedua pada Minggu (27/11/2022). Band asal Amerika Serikat itu mulanya akan berbagi panggung dengan sejumlah musisi internasional lain seperti Mura Masa, Clean Bandit, A Place To Bury Strangers, hingga Secondhand Serenade.



Pengumuman dari batalnya The Ataris tampil ini membuat sejumlah penggemar kecewa. Tidak sedikit penggemar yang langsung menjual tiket yang dimiliki saat tahu The Ataris batal tampil.



"Ataris batal manggung, info tiket refund plis," tulis @_jo**.



"Ada yang mau nerusin day 2? Jual tiket day 2 dibawah harga tokped dijual karena ataris nggak jadi main," ucap @xdecember****.



"Kecewa nggak di announce di IG soundre kalau ataris batal manggung, cupu," timpal @taxidr****.



Diketahui acara Soundrenaline 2022 akan diadakan selama dua hari dari 26 hingga 27 Nivember 2022 di Allianz Ecopark Ancol Jakarta. Selain The Ataris, promotor turut mengundang sejumlah musisi internasional seperti Weezer, FKJ, Neck Deep, Mura Masa, Copeland, Vancouver Sleep Clinic, hingga Secondhand Serenade.