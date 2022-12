Ukir Sejarah, BLACKPINK Dinobatkan Sebagai Girl Grup Pertama di Entertainer Of The Year Majalah TIME

ERA.id - Girl grup asal Korea Selatan, BLACKPINK, kembali mengukir sejarah. BLACKPINK menjadi grup wanita pertama yang dinobatkan Entertainer Of The Year oleh majalah TIME.

Pada 5 Desember waktu setempat, Majalah TIME merilis daftar orang paling berpengaruh tahun ini di setiap bidang. Di antara mereka, BLACKPINK menjadi girl grup pertama di dunia yang dinobatkan sebagai Entertainer of the Year.

“BLACKPINK adalah ikon generasi ini yang memimpin tren, dan band wanita terbesar di dunia,” kata TIME, dikutip Korean Herald, Rabu (7/12/2022).

Blackpink majalah time (Dok: TIME)

Dalam arikel yang dirilis oleh TIME, mereka memuji keberhasilan BLACKPINK sebagai grup Kpop yang tampil terbaik tahun ini di tangga lagu global. Bukan hanya itu saja, Jennie Cs juga memecahkan beberapa rekor melalui album full-length kedua mereka, Born Pink.

Meski meraih kesuksesan di kancah dunia, Jennie mengatakan bahwa mereka hanyalah gadis-gadis biasa pada umumnya. Dia menjelaskan bahwa selama ini kerja keras yang dilakukan agar mereka terlihat seperti wanita super.

“Kami melakukan banyak pekerjaan agar kami terlihat seperti wanita super. Kami gadis yang sangat normal, pada akhirnya,” kata Jennie, dikutip TIME, Rabu (7/12/2022).

Kesuksesan yang berhasil diraih oleh BLACKPINK ini tentu tak lepas dari peran para penggemar alias Blinks. Mereka pun menyampaikan terima kasih atas kehadiran Blinks yang sudah menjadi sumber kekuatan.

“Saya pikir kekuatan penggemar kami yang selalu mencintai dan mendukung kami terus-menerus adalah alasan terbesar (di balik pencapaian kami). Kami akan melakukan yang terbaik setiap saat dengan rasa syukur di hati kami,” tutup BLACKPINK.

Sebelumnya, BLACKPINK juga terpilih sebagai salah satu artis untuk TIME 100 NEXT pada tahun 2019 dan sebagai nominasi Person of the Year TIME untuk tahun 2020, menunjukkan pengaruh mereka yang stabil dan status yang berkembang di industri.