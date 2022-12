Gitaris Queen Raih Penghargaan Tahun Baru Pertama dari Raja Charles

ERA.id - Gitaris band rock Queen, Brian May masuk ke dalam daftar penerima penghargaan Tahun Baru pertama yang diberikan oleh Raja Charles setelah naik tahta karena Ratu Elizabeth meninggal pada September lalu.



Mengutip Antara pada Sabtu (31/12/2022), daftar tersebut disusun oleh komite independen sebelum akhirnya disetujui oleh perdana menteri dan raja.



Diketahui, May yang merupakan pendiri band rock Queen itu dianugerahi gelar kebangsawanan ketika dia membuka konser Platinum Jubilee Ratu Elizabeth di atas Monumen Victoria, 20 tahun setelah dia tampil di atas Istana Buckingham di Golden Jubilee.



Selain May, empat anggota tim sepak bola wanita Inggris juga menerima penghargaan dari Raja Charles.



Penghargaan juga diberikan kepada duta besar Inggris untuk Kyiv Melinda Simmons dan duta besar Inggris untuk Moskow Deborah Bronnert, serta pejabat lain yang bekerja untuk upaya-upaya Inggris dalam menanggapi invasi Rusia ke Ukraina.



Ketua konferensi iklim COP26 Alok Sharma, peraih medali emas di heptathlon pada pertandingan Sydney 2020 Denis Lewis, perancang busana Mary Quant, artis Grayson Perry, hingga Kepala Eksekutif NatWest Alison Rose, juga mendapatkan penghargaan.



Penghargaan Tahun Baru kerap diberikan sejak pemerintahan Ratu Victoria pada abad ke-19. Tujuannya, bukan hanya untuk mengapresiasi tokoh terkenal tapi juga orang-orang yang berkontribusi pada kehidupan nasional melalui pekerjaan mereka selama bertahun-tahun.