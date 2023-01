Jamin Bandnya Tak Akan Bubar, Albert Hammond Jr. Yakin The Strokes Bisa Berhatan Hingga Dua Dekade Mendatang

ERA.id - Gitaris The Strokse, Albert Hammond Jr. dengan tegas menyatakan bahwa band indie legendaris kebanggaan kota New York itu tidak akan bubar dan masih sanggup bertahan hingga dua dekade mendatang.



"Saya bisa memastikan bahwa kami akan terus bersama hingga dua puluh tahun lagi meski kebersamaan hingga saat ini tak pernah terbayangkan. Saya pikir kami akan tetap berjalan terus dan bukan berarti hanya menghabiskan waktu main di panggung-panggung besar. Bisa jadi malah tidak akan ada tur panjang dan kami hanya membuat rekaman-rekaman yang aneh," kata Albert dalam sesi wawancara dengan radio WKCR yang dikutip NME, Selasa (25/1/2023).

Gitaris yang khas dengan gaya rambut keriting itu mengatakan masa depan band peraih Grammy Awards kategori album rock terbaik 2021 ini akan langgeng karena mereka masih memiliki pendengar dari kalangan muda.



"Saat tur, ada anak-anak kecil yang tahu beberapa lagu dari album 'The New Abnormal' dan mungkin tidak tahu karya-karya kami sebelumnya. Rasanya menyenangkan ketika kami memainkan lagu-lagu lama dan ingin mereka mengetahuinya," jelasnya.



Hingga kini, The Strokes yang beranggotakan Julian Casablancas (vokal), Albert Hammond Jr. (gitar), Nick Valensi (gitar), Nikolai Fraiture (bass), dan Fabrizio Moretti (drums) ini telah merilis enam album penuh dan satu mini album sejak pertama kali terjun ke industri hiburan pada 2000 silam.



Unit band garasi kota New York ini sempat hiatus pada 2005 selama dua tahun hingga akhirnya kembali berkarya. Terdekat, The Strokes dijadwalkan akan main di panggung besar bersama Yeah Yeah Yeahs pada 25 Agustus mendatang dalam gelaran All Points East 2023 di Victoria Park, London.