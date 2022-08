Diadaptasi Lagu Legendaris, Delon Ungkap Tantangan Bawakan Lagu Hits Diana Ross Versi Bahasa Indonesia

ERA.id - Penyanyi Delon Thamrin merilis lagu romantis berjudul "Sekarang Nanti Dan Selamanya" Tak sendiri, Delon membawakan lagu ini bersama penyanyi asal Lampung, Ingga.



Single "Sekarang Nanti Dan Selamanya" diadaptasi dari mega hits milik Dianna Ross, "When You Tell Me That You Love Me". Lagu ciptaan Albert Hammond dan John Bettis itu sangat popular di tahun 1991. Lagu tersebut juga sudah dicover oleh banyak penyanyi dunia lainnya.



Di Indonesia, single ini menjadi salah satu lagu bertema percintaan abadi yang digemari banyak orang. Namun sejauh itu, belum ada penyanyi Indonesia yang menyanyikannya ulang dengan adaptasi lirik berbahasa Indonesia.



Lirik lagu “When You Tell Me That You Love Me” diadaptasi lirik oleh Hendy Irvan dan Hapy Harda ke dalam bahasa Indonesia.



Arangger & Mixed digarap oleh Daniel Thamrin, Vocal Director Yogi RPH serta Mastered dikerjakan Depp RPH. Setelah mendapatkan persetujuan pihak WCM dan Kobalt Music terkait alih bahasa di lirik lagunya tersebut, mempercayakan Delon dan Ingga untuk menyanyikannya.



Lagu ini menceritakan perasaan cinta tertinggi antara dua sejoli yang merasa saling menemukan kecocokan hati. Hal-hal kecil dari pasangannya, justru dianggap segala-galanya yang membuat mereka saling mencintai dan melengkapi.

Alasan Delon dipercaya membawakan lagu ini sebab, Jawara 'Indonesian Idol' musim pertama ini sudah berduet dengan sejumlah penyanyi.



"Kami selalu memberikan kesempatan kepada calon-calon bintang baru yang berbakat," kata CEO NAGASWARA Rahayu Kertawiguna, saat ditemui di Steak Gunting Bands Cafe, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa (30/8/2022).



"Karakter vokal Ingga yang pop sangat cocok jika dipadukan dengan Delon. Makanya kali ini kita coba pasang Delon dan Ingga di lagu everlasting ini," lanjutnya.



Delon juga mengungkapkan tantangan saat menyanyikan lagu "Sekarang Nanti Dan Selamanya". Lagu ini sangat legendaris dan kini Delon nyanyikan versi Indonesia.



"Ya, kalau menyanyi dalam bahasa aslinya mungkin lebih mudah. Tantangan terberat adalah membuat lagu ini sama menarik saat dibawakan dalam bahasa Inggris. Tapi saya suka tantangan. Ingga juga bisa membawakannya dengan baik. Semoga bisa diterima," jelas Delon.



Sementara itu, Ingga juga senang karena diberikan kesempatan untuk berduet dengan penyanyi hits ini. Ia berharap agar lagu ini laris dipasaran.



"Hal utama yang aku rasakan adalah bersyukur. Menyanyikan kembali lagu besar ini dalam versi Indonesia, apalagi diduetkan dengan Ko Delon. Kehormatan dan kebanggan luar biasa buat aku. Aku berdoa semoga tidak mengecewakan,” imbuh putri Lampung ini.