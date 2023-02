Menang Album of the Year di Grammy Awards 2023, Harry Styles: Pengalaman Luar Biasa di Hidupku

ERA.id - Harry Styles meraih prestasi besar untuk albumnya yang bertajuk Harry's House. Dengan album tersebut Harry berhasil memenangkan penghargaan Album of the Year di Grammy Awards 2023.

Pengumuman pemenang kategori tersebut disampaikan oleh penggemar Harry Styles, setelah diizinkan oleh Trevor Noah untuk naik ke atas panggung. Begitu di atas panggung, Harry langsung memeluk penggemar dan menyampaikan pidato kemenangannya.

Harry mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan hingga ia mendapatkan penghargaan tersebut. Harry mengaku bahwa albumnya Harry's House merupakan pengalaman luar biasa di hidupnya.

"Terima kasih banyak. Album ini dari awal hingga akhir merupakan pengalaman luar biasa dalam hidupku. Untuk membuatnya, memainkannya kepada orang-orang merupakan hal yang kusyukuri selama sisa hidup," kata Harry Styles dilansir dari Variety.

Tak lupa, Harry juga berterima kasih kepada semua kolaborator yang sudah membantunya membuat album tersebut.

"Semua yang terinspirasi dari album ini, semua teman-temanku yang mendukungku melewatinya, terima kasih. Saya akan berikan ini kepada kolaborator saya. Aku tidak akan di sini tanpa kalian.," tambahnya.

Pada Grammy Awards 2023, Harry juga memenangkan penghargaan Best Pop Vocal Album dan Best Engineered Album Non-Classical untuk album yang sama. Ia juga mencuri perhatian berkat fashion nyentriknya dengan baju overall beraneka warna di red carpet ajang musik bergengsi tersebut.