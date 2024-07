Jangkauan Lebih Luas, Kelebihan Platform Musik Digital yang Dirasakan Hindia

ERA.id - Musisi Hindia mengatakan bahwa beberapa tahun terakhir jumlah pendengar musiknya di platform musik digital meningkat pesat. Ia mengaku sangat bersyukur akan hal tersebut, terlebih per April 2024 ini menjadi solois Indonesia pertama yang mencapai 1 miliar streams.

“Jujur agak kaget ya beberapa tahun terakhir angkanya naik terus. Aku kagum akan angkanya dan bersyukur untuk siapa pun dia yang mendengarkan,” kata Hindia saat acara Loud & Clear Spotify, di Gunawarman, Jakarta Selatan, pada Rabu (17/7/2024).

Tak hanya dari Indonesia, jumlah pendengar musik Hindia dari luar negeri juga meningkat. Mulai dari yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia, hingga Jepang. “Yang menarik nggak cuma lokal saja. Beberapa tahun belakangan tiba-tiba muncul pendengar angkanya naik di kota-kota yang sebelumnya nggak ada, kayak Kuala Lumpur, ada dari Jepang, dari Taiwan juga ada,” ungkapnya.

Menurut musisi bernama asli Baskara Putra ini pencapaian tersebut diperoleh karena peran platform musik digital seperti Spotify. Peningkatan jumlah pendengar musiknya secara global sangat cepat dan ia senang akan hasilnya.

“Kalau tanpa service seperti Spotify ini ya (sulit). Sebagai seniman portfolio kami kumpulkan lagu yang sudah kami rilis, angka di Spotify itu akan cepat banget. Happy lihat angkanya seperti itu,” tuturnya.

Tak hanya itu, Hindia juga menyampaikan bahwa platform musik digital juga membantu menyediakan wadah untuk semua karya musik yang ia hasilkan selama berkarier. Halaman khusus musiknya jadi lebih mudah didengarkan oleh para penggemar.

“Kita sudah bisa kasih Spotify page ini (ke pendengar dan lainnya) karena ngerangkum the whole our career ya, apa yang kita lakukan. Semuanya kerangkum dengan sangat baik di satu page,” pungkas Hindia.