Deadsquad hingga Burgerkill dapat Penghargaan Musisi Cadas dari Hammersonic

ERA.id - Perhelatan hari pertama Hammersonic Festival 2023 turut dimeriahkan dengan pemberian penghargaan terhadap sejumlah seniman cadas Tanah Air. Pemberian penghargaan ini dinilai telah memberikan sumbangsih karya terbaik mereka lewat ajang Hammersonic Awards di Carnaval Beach Ancol.

Penghargaan untuk pendatang baru paling cadas alias kategori The New Beast disematkan kepada quintet berbahaya asal Bandung yaitu Strangers.

"Terima kasih kepada Hammersonic, Ravel Entertainment dan semua metalheads di sini. Terima kasih telah mendukung kami sejak Maret tahun lalu karena kami memang masih baru setahun. Terima kasih juga kepada teman-teman yang mendukung musik kami," kata salah satu personel Strangers yaitu Putra Pra Ramadhan yang juga adalah penabuh drum BURGERKILL.

Kemudian kategori Best Single 2020-2023 diberikan kepada unit death metal dari Mojokerto yaitu Amorfati lewat single "Sacrament". Sedangkan kategori Best Rock Performance jatuh ke tangan Eka Annash dan kawan-kawan dari The Brandals yang hadir khusus ke festival Hammersonic.

"Terima kasih Hammersonic. Walau pun nggak manggung tapi kami dapat pialanya, ya. Mudah-mudahan tahun depan kami bisa manggung di Hammersonic dan terima kasih kepada semua penggemar yang terus mendukung sampai sekarang," kata vokalis The Brandals, Eka Annash.

Sementara itu dalam Hammersonic Awards kali ini unit death metal DeadSquad beroleh capaian istimewa karena merengkuh dua penghargaan sekaligus yaitu kategori Best Album 2020-2023 untuk album Chatarsis dan kategori Best Metal Performance.

Satu penghargaan spesial adalah Legend/Lifetime Achievement yang disematkan untuk Aries "True Megabenz" Tanto yang tak lain adalah gitaris sekaligus pendiri band hardcore metal paling berbahaya yang pernah dimiliki Indonesia yaitu BURGERKILL.

"Penghargaan ini untuk Aries Tanto Eben BURGERKILL. Seorang sahabat, teman, 'musuh' bagi gue karena setiap malam berdebat dengan dia tentang semua band atau apapun itu. Pada saat mendengar berita dia wafat, gue nggak percaya sebenarnya. Cuma, kita harus terima, dia sudah di sana dan bahagia," kata CEO Ravel Entertainment, Ravel Donald Junardy.

Proses kurasi Hammersonic Awards dilakukan oleh tim Hammersonic bekerja sama dengan Musikeras dengan mengacu kombinasi kualitas rilisan karya rekaman, aksi panggung, hingga prestasi atau terobosan-terobosan lain yang dilakukan selama empat tahun belakangan.