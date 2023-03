Jadi Penutup di Hammersonic, Slipknot Puji Penonton di Indonesia: Kalian Terbaik di Dunia!

ERA.id - Pagelaran hari ke-2 Hammersonic Festival yang diklaim merupakan konser musik metal terbesar se-Asia tenggara diserbu ratusan pencinta musik cadas lokal dan luar negeri. Dibandingkan hari pertama yang tidak terlalu ramai, di hari ke-2 Ravel Entertainment berhasil mengobati rasa kangen metalhead menonton konser setelah tertahan karena pandemi 2019 lalu.

Hammersonic Festival di hari ke-2 menampilkan line up dari berbagai aliran musik cadas, dari mulai Death Metal, Black Metal, Hardcore, Olschool Hardcore Punk, dan juga Progressive Metal Core. Pengunjung festival sudah mulai disuguhkan musik Technical Death Metal dari Deadsquad sekitar pukul 12 siang.

Meski panas terik, metalhead tetap setia menunggu di depan panggung untuk menyaksikan band idola mereka. Selain Deadsquad di siang hari, band besar seperti Comeback Kid, Within Destruction, Tiny Moving Part.

Sementara itu, di sore hari dan malam hari, band besar seperti Black Flag, Story of the year, Trivium, Amon Amarth, Batushka, Born of Osiris dan Trivium.

Slipknot menjadi penutup pagelaran metal terbesar itu. Tampil pada pukul 22.35, para Maggots rela berdiri sekitar 2 jam untuk mendapatkan posisi paling depan untuk melihat langsung band asal Iowa, AS itu.

Dengan lagu 'Disaterpiece', Slipknot langsung membuat Maggots di area depan moshing.

Sang vokalis Corey Taylor menyatakan akhirnya bisa bermain di Indonesia setelah tertahan pada 2020 lalu karena Pandemi COVID-19. Usai membawakan sejumlah lagu seperti Wait and Bleed, Duality, dan The Dying Song.

Corey mengatakan jika penonton di Indonesia merupakan yang terbaik selama Slipknot tampil di negara mana pun.

"Akhirnya, setelah sekian lama. Kami bisa tampil di Indonesia," kata Corey Taylor.

Saat membawakan lagu 'Spit it Out', Corey meminta Maggots untuk duduk atau jongkok. Dia pun memandu semua penonton untuk berlompat setelah dirinya memberikan kode. "Semuanya nunduk, semuanya nunduk," kata Corey.

Usai diberikan kode, penonton pun langsung kompak melompat.

Hampir satu jam bermain, Slipknot resmi menutup pagelaran Hammersonic dengan lagu 'Surfacing'.