Jevin Julian Rilis Karya Terbaru Bersama Kara Chenoa Lewat "the a.m flow"

ERA.id - Jevin Julian kembali menunjukkan eksistensinya sebagai musisi yang produktif dengan mengajak musisi Kara Chenoa berkolaborasi dalam karya berjudul "the a.m flow".

“Ini lagu tentang hang-out santai sama teman, membicarakan bagaimana kita sudah di posisi sekarang. Melewati berbagai hal dan berusaha bareng-bareng hingga ada di titik sekarang,” kata Jevin Julian dalam siaran pers, Jumat.

Lagu "the a.m flow" masih memiliki beat electro dance khas Jevin Julian, lagu yang memang dibuat untuk bersenang-senang.

Lagu "the a.m flow" diproduseri oleh Greybox dan Jevin Julian, sementara untuk penciptaan liriknya Jevin juga melibatkan Kara Chenoa.

“Proses rekaman untuk lagu ini satu hari saja. Keseluruhannya waktunya mungkin beberapa minggu. Membuat materi mentah di Jakarta dan dibawa ke Bali untuk menyelesaikan lagunya lalu lanjut rekaman ke Jakarta,” kata Jevin Julian.

Tidak hanya merilis versi audionya saja, Jevin juga menghadirkan visualisasi untuk "the a.m flow".

Lewat visualisasi itu secara singkat dua sosok yang ditampilkan ingin menggambarkan fase hidup berbeda.

“Satu bad mood dan satu lagi good mood bisa dilihat dari mimik wajahnya. Bad mood itu menggambarkan masa masa berusaha, dan good mood itu menggambarkan masa/hasil yang baik. Pada akhirnya menjadi berdampingan," kata Jevin.

"the a.m flow" sudah dapat dinikmati di seluruh platform streaming digital. Suami dari Rini Wulandari itu berharap "the a.m flow" bisa dinikmati oleh lebih banyak pendengar musik di Indonesia.