Lima Film yang Terinspirasi dari UFC, Aksi dan Emosi Berpadu

ERA.id - Mixed Martial Arts (MMA) telah menjadi salah satu olahraga yang mendunia berkat Ultimate Fighting Championship (UFC). Tidak hanya di arena oktagon, UFC yang disiarkan secara eksklusif di Mola juga menginspirasi dunia perfilman.

Beberapa film sukses mengangkat cerita tentang perjuangan para petarung MMA, baik itu fiksi maupun kisah nyata. Berikut adalah lima film yang terinspirasi dari UFC dan seni bela diri campuran.

1. Warrior (2011)

Film ini menjadi salah satu favorit para penggemar MMA. Dibintangi oleh Tom Hardy dan Joel Edgerton, Warrior menceritakan dua saudara yang terlibat dalam turnamen MMA besar.

Inspirasi cerita ini datang dari semangat kompetisi dan kisah para atlet UFC. Dengan koreografi pertarungan yang intens dan drama keluarga yang menguras emosi, Warrior mendapat apresiasi luas, termasuk nominasi Oscar untuk aktor pendukung terbaik.

2. Never Back Down (2008)

Meski lebih fokus pada MMA sebagai gaya hidup dan seni bela diri, Never Back Down mengangkat banyak elemen yang terlihat di UFC, seperti latihan keras, turnamen brutal, dan konflik emosional.

Film ini mengikuti perjalanan seorang remaja, Jake Tyler, yang menemukan dirinya di dunia MMA sebagai cara untuk mengatasi tantangan hidupnya.

3. Here Comes the Boom (2012)

Film ini menunjukkan sisi lain dari MMA. Dibintangi oleh Kevin James, Here Comes the Boom menceritakan seorang guru biologi yang terjun ke dunia MMA untuk menggalang dana bagi sekolahnya.

Meskipun mengandung unsur komedi, film ini terinspirasi dari popularitas UFC dan menunjukkan bagaimana MMA bisa menyentuh kehidupan orang biasa.

4. Blood and Bone (2009)

Blood and Bone adalah film aksi yang menampilkan Michael Jai White sebagai petarung jalanan yang akhirnya masuk ke dunia MMA profesional.

Film ini menggambarkan sisi gelap MMA, termasuk bagaimana beberapa petarung harus berjuang melalui turnamen ilegal untuk mencapai mimpi mereka.

5. Road House (2002)

Berbeda dengan film lainnya, film Road House yang disutradarai oleh Doug Liman adalah remake dari film klasik tahun 1989 dengan nama yang sama.

Ceritanya mengikuti Dalton (diperankan oleh Jake Gyllenhaal), seorang mantan petarung UFC yang menerima pekerjaan sebagai penjaga keamanan di sebuah klub malam bermasalah di Florida Keys.

Namun, pekerjaan ini mengungkap sisi gelap dari kehidupan lokal yang penuh kekacauan, melibatkan kriminalitas dan intrik yang memaksa Dalton menghadapi tantangan baru untuk melindungi dirinya dan orang-orang di sekitarnya.

Film ini juga dibintangi oleh Daniela Melchior, Billy Magnussen, Joaquim de Almeida, dan petarung MMA terkenal, Conor McGregor.

Film-film di atas menggambarkan bagaimana UFC yang disiarkan eksklusif di Mola dan dunia MMA telah menginspirasi cerita-cerita mendalam tentang perjuangan, pengorbanan, dan kemenangan.

Tidak hanya menghibur, film-film ini juga membuka mata penonton tentang kehidupan di balik oktagon. Bagi para penggemar UFC dan film, daftar ini bisa menjadi tontonan wajib.