Bikin Haru dan Bangga, Putri Ariani Tampil Memukau hingga Dapat Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023

ERA.id - Salah satu kontestan America's Got Talent (AGT) asal Indonesia, Putri Ariani, sukses tampil memukau dan bikin haru pecinta musik di Tanah Air. Ia bahkan memperoleh golden buzzer berkat penampilannya tersebut.

Golden buzzer itu diberikan oleh Simon Cowell, salah satu juri yang dikenal sulit memberikan golden buzzernya kepada para peserta.

Putri Ariani menyanyikan dua lagu dengan memainkan piano di audisi AGT 2023 ini. Lagu pertama yang dinyanyikannya adalah "Loneliness", yang merupakan ciptaannya sendiri.

Kemudian Simon Cowell meminta Putri untuk menyanyikan lagu lainnya. Putri pun menyanyikan lagu "Sorry Seems to Be the Hardest Word" yang dipopulerkan Elton John.

Usai menyanyikan dua lagu itu, Putri Ariani sukses membuat penonton terharu dan terpukau, bahkan meneteskan air mata. Simon Cowell sendiri mengaku salut akan Putri Ariani, dan langsung memberikan golden buzzer-nya.

"Aku tahu kita semua merasakan hal yang sama. Dia berusia 17 tahun, menulis lagunya sendiri. Dia juga memiliki suara yang sangat khas, dan sangat-sangat bagus," kata Simon Cowell dilansir dari Twitter.

"Aku tidak tahu ini akan mengubah impianmu atau tidak, baik, inilah," sambungnya.

Mengetahui dirinya mendapatkan golden buzzer, Putri Ariani terlihat tak menyangka dan menangis bahagia. Dengan golden buzzer itu, Putri berhasil langsung masuk ke semifinal AGT 2023.

Penampilan Putri Ariani itu lantas mendapat pujian dari netizen Tanah Air. Publik mengaku bangga sekaligus terharu dengan Putri Ariani.

"Gokil keren banget sih ini.. mantap Putri Ariani lanjutkan bakatmu," komentar netizen.

"Sangat bangga kepadamu Ariani! Saya selalu menonton AGT, tapi ini pertama kalinya saya menangis," ujar yang lain.

"Baguss bgt wooy, sampe dapet golden buzzer dari Simon Cowell juga, jadi ikutan terharu. Mudah-mudah babak-babak selanjutnya ada support dari penyanyi Indonesia buat kasih masukan atau ngelatih dia termasuk konseptor fashion dan stage actnya biar lolos terus sampe final," kata netizen yang lain.