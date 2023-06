Charlie Puth Akan Konser di Jakarta, Harga Tiket Mulai dari Rp1,5 Juta

ERA.id - Charlie Puth akan menggelar konser di Jakarta, Indonesia, pada 8 Oktober 2023 mendatang. Konser tersebut akan menjadi bagian dari rangkaian leg Asia dari turnya yang bertajuk The "Charlie" Live Experience.

Kabar konser ini dibagikan Charlie Puth lewat unggahan Instagramnya. Terlihat bahwa konsernya di Jakarta akan digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara.

"ASIA. Akses presale bila kalian langganan buletin saya!" tulis Charlie Puth pada Jumat (9/6/2023).

PK Entertainment selaku promotor sudah merilis daftar harga tiket konser Charlie Puth di Jakarta tersebut. Konser itu dipatok dengan harga Rp1,55 juta hingga Rp5,35 juta.

Konser pelantun "Attention" itu terbagi dalam enam kelas tiket. Mulai dari Green, Yellow, Festival, VIP, I'm With Charlie Package, dan Charlie's In My Head Experience.

Penjualan tiket akan digelar pada 13 Juni untuk artist presale, 15 Juni untuk BCA presale, dan 16 Juni untuk penjualan secara umum. Semua penjualan akan dilakukan mulai pukul 10.00 WIB melalui charlieputhinjakarta.com.

Sementara itu, Jakarta merupakan kota ketiga yang akan disambangi Charlie Puth di tur Asia kali ini. Ia akan memulai tur Asia-nya dengan konser di Hong Kong pada 4 Oktober, lalu ke Bangkok pada 6 Oktober, sebelum akhirnya ke Jakarta.