Dukung Sampai Jadi Juara AGT, Menparekraf Ajak Masyarakat Voting Terus Putri Ariani

ERA.id - Putri Ariani berhasil masuk ke babak live show America’s Got Talent (AGT) musim ke-18 tahun 2023. Atas prestasi itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Baparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk senantiasa memberikan dukungan berupa voting kepada musisi muda berbakat tersebut.

“Siap semua untuk vote Putri? Kita olahraga jempol dulu nanti kita kasih vote yang banyak untuk Putri. Kami dari Kemenparekraf juga sudah siap untuk memasifkan, menyosialisasikan sehingga harapannya nanti Putri bisa mendapatkan prestasi terbaik,” kata Menparekraf Sandiaga dikutip dari siaran resmi yang diterima Era.id

Pada kesempatan itu, Putri turut hadir di Purwokerto. Menparekraf Sandiaga menyatakan kekagumannya pada sosok Putri Ariani karena kegigihan dan semangat juang yang tinggi. Putri menemukan jalan untuk mewujudkan cita-citanya dengan mendapatkan golden buzzer dari Simon Cowel dalam ajang pencarian bakat paling bergengsi AGT.

Untuk bisa memperoleh golden buzzer ini tidaklah mudah. Setiap juri di AGT hanya memiliki satu kesempatan untuk memberikan tiket tersebut kepada peserta pilihan yang memang sangat berbakat.

“Purwokerto hari ini mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari Putri Ariani yang berhasil mendapatkan golden buzzer dan kami melihat talenta yang sangat luar biasa dari subsektor ekonomi kreatif musik yang bisa membawa kebanggaan untuk Indonesia,” kata Menparekraf Sandiaga.

Dikatakan Menparekraf ada sekitar 60 ribu lebih masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada musik. “Dan Putri memberikan harapan, memberikan semangat bahwa kita bisa mendunia, menjadi yang terbaik. Dan kebangkitan Indonesia akan ditorehkan oleh talenta-talenta seperti Putri yang betul-betul telah memberikan kontribusi yang nyata menuju Indonesia Emas,” ujarnya.

Menparekraf Sandiaga akan secara all out mendukung talenta terbaik bangsa, supaya semakin banyak keterlibatan Indonesia pada event-event internasional.

Putri Ariani sebagai salah satu peserta America’s Got Talent (AGT) ke-18 menyampaikan rasa bahagianya karena memperoleh dukungan yang begitu luar biasa dari seluruh masyarakat, sehingga menjadi trending topic di berbagai kanal media sosial.

“Ini support yang Putri bahkan enggak pernah membayangkan sebelumnya it will happen to me. Tapi itu baru awal, dan Putri harap euphoria-nya tidak berhenti sampai di sini saja. Karena Putri masih panjang sekali perjalanannya dan masih perlu support dari semuanya,” ujarnya.

Ia pun menceritakan mengenai lagu “Loneliness” yang dibawakannya dalam ajang AGT yang kemudian mengantarkan Putri memperoleh golden buzzer.

“Loneliness itu adalah lagu tentang penerimaan, bagaimana kita bisa menerima kesalahan, menerima diri kita sendiri. Dan juga ketika kita berfikir sesuatu itu baik untuk kita, belum tentu itu yang terbaik,” kata Putri.

Dalam kesempatan itu, Putri Ariani tidak lupa memberikan pesan-pesan kepada 27 finalis terpilih Apresiasi Kreasi Indonesia 2023 yang hadir di Purwokerto.

"Pesannya tetaplah berkreativitas tanpa batas. Dan menurut Putri kegagalan adalah sukses yang tertunda," kata Putri.