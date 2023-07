Memahami Makna Lagu “No Woman No Cry” Milik Bob Marley

ERA.id - Beberapa waktu lalu Cakra Khan, penyanyi Indonesia, tampil di America’s Got Tallent dengan menyanyikan lagu milik Bob Marley, “No Woman, No Cry”. Hal tersebut membuat masyarakat Indonesia penasaran dengan makna lagu “No Woman No Cry”.

Makna lagu ini cukup sering disalah artikan sebagai sikap seorang laki-laki yang menjauhkan dirinya dari perempuan agar tidak ada kesedihan. Padahal, hal tersebut tidaklah benar. Untuk informasi lebih lengkap, simak penjelasan berikut.

Memahami Makna Lagu “No Woman, No Cry”

Robert Nesta Marley atau Bob Marley adalah pelopor musik reggae. Dia lahir pada 6 Februari 1945 di Nine Mile, Jamaika. Banyak lagu yang telah dilahirkan oleh Bob Marley dan tetap hit hingga saat ini, salah satunya “No Woman, No Cry”.

Bob Marley menyanyikan No Woman, No Cry dalam konser (YouTube)

Lagu ini dirilis pada 1974 dalam album Natty Dread. Namun, itu merupakan versi live yang direkam di Lyceum, London, pada 1975, tetapi paling diingat masyarakat. Lagu “No Woman, No Cry” kemudian menjadi single dalam album Live! dan terdengar di berbagai penjuru dunia.

Dirangkum Era.id dari berbagai sumber, makna lagu “No Woman, No Cry” adalah pemberian semangat agar tetap menegakkan kepala di tengah masa yang sulit. Meski sedang merasa kalut, pada waktunya nanti semua akan baik-baik saja.

Inspirasi penciptaan lagu tersebut adalah kehidupan Bob Marley sendiri. Pengalaman hidupnya dijadikan pesan kepositifan. Pada suatu saat, Marley mengingat bahwa dirinya sedang duduk di halaman pemerintahan di Trenchtown, Jamaika, sambil mengawasi orang yang tidak jujur.

Ia tiba-tiba teringat dengan teman-teman tersayangnya yang sudah tidak ada di sampingnya. Melalui lagu tersebut, Marley mengajak pendengar untuk selalu mengingat orang-orang tersayang melalui kenangan manis, bukan menangis.

Hidup harus terus dijalani. Manusia harus terus bergerak seiring berjalannya waktu. Dia pun berpesan, janganlah menangis wahai wanita. Semua akan baik-baik saja nanti.

Dikutip dari buku No Woman, No Cry: My Life With Bob Marley, lagu “No Woman, No Cry” didesikan kepada Vincent Ford atau sering dipanggil Tata. Hal tersebut menjadi cara untuk menghormati Tata karena telah berkontribusi besar kepada kehidupan awal Marley.