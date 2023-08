Bakal Kolaborasi Bareng Putri Ariani, Ronan Keating: Saya Merasa Terhormat

ERA.id - Penyanyi sekaligus anggota Boyzone, Ronan Keating, akan berkolaborasi dengan penyanyi Tanah Air, Putri Ariani. Ronan pun mengaku terhormat bisa berkolaborasi dengan Putri.

Selama panggilan video dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, Ronan memuji kualitas suara yang dimilik oleh Putri Ariani. Dia mengaku antusiasi dan tidak sabar untuk berkolaborasi bersama.

"Saya berharap penampilan kami nanti akan sangat spesial. Saya sudah beberapa kali tampil dengan musisi Indonesia, dan saya menilai Putri memiliki suara yang indah bak malaikat dan saya akan sangat terhormat untuk bernyanyi bersama di atas panggung nanti," ujar Ronan Keating, dikutip Antara.

Sementara itu, Sandiaga Salahuddin Uno turut memberi dukungan kolaborasi dalam bentuk penyelenggaraan konser penyanyi dunia, Ronan Keating, dengan penyanyi muda berbakat Tanah Air, Putri Ariani.

“Pada 18 Agustus, Ronan Keating akan tampil di Jakarta, dia adalah seorang legendaris yang juga anggota Boyzone. Nantinya penyanyi muda Putri Ariani akan ikut tampil," kata Menparekraf Sandiaga.

Bang Sandi, sapaan akrab Menparekraf, juga mengapresiasi pihak promotor Warna Warni Entertainment, Colors Asia Live, dan VOffice Entertainment, yang kembali sukses berkolaborasi untuk menciptakan acara dengan mengundang musisi kelas dunia dan mempertemukan mereka dengan musisi kebanggaan Indonesia.

"Kita harapkan tiketnya banyak terjual dan dapat mendorong kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja di industri MICE khususnya event (acara),” imbuhnya.

Menparekraf berharap dalam kunjungannya ke Indonesia nanti, Ronan Keating juga dapat mengunjungi beberapa destinasi sekaligus ikut mempromosikan pariwisata Ibu Pertiwi.

Diketahui penampilan Ronan Keating nanti adalah untuk yang kesekian kalinya di Jakarta. Pelantun "If Tomorrow Never Comes" itu juga beberapa kali telah berkolaborasi dengan musisi Indonesia, seperti Judika, Rossa, Delon, juga Raisa.

Adapun Putri Ariani atau dengan nama lengkap Ariani Nisma Putri, yang lahir 31 Desember 2005 itu, merupakan seorang penyanyi dan penulis lagu penyandang tunanetra. Namanya mulai dikenal saat menjadi pemenang kompetisi Indonesia’s Got Talent 2014.

Nama Putri Ariani juga semakin melejit ketika ia berhasil mendapat golden buzzer America’s Got Talent (AGT) 2023 dari keempat juri yang terdiri dari Simon Cowell, Howie Mandel, Sofia Vergara, dan Heidi Klum.