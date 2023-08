Rilis Lagu Tentang Jomblo, Selena Gomez Bantah Terinspirasi dari Masa Lalu dengan The Weeknd

ERA.id - Selena Gomez menepis rumor yang menyebut single terbarunya, “Single Soon”, terinspirasi dari hubungan masa lalunya dengan The Weeknd. Selena memastikan lagu itu tidak ada kaitannya dengan mantan kekasihnya.

Bantahan ini disampaikan Selena Gomez lewat komentar di akun Instagram HollywoodLife. Akun tersebut membuat spekulasi tentang inspirasi lagu “Single Soon” sambil menyertakan foto Selena dan The Weeknd.

“Penggemar percaya bahwa (“Single Soon”) adalah tentang percintaannya dengan #The Weeknd. Bagaimana menurutmu?" tulis HollywoodLife pada keterangannya.

Menanggapi rumor yang beredar di kalangan penggemar itu, pelantun “Lose You to Love Me” itu membantah tegas. Dia menekankan bahwa inspirasi lagu “Single Soon” bukan berasal dari hubungannya dengan The Weeknd.

“Sangat salah,” komentar Selena.

Sebelumnya, Selena sempat membagikan kabar baik tentang single terbarunya ini lewat unggahan di Instagram. Menurut Selena, “Single Soon” lebih tentang pemberdayaan diri dan sanjungan terhadap kehidupan lajang dibandingkan hal lainnya.

“Terima kasih teman-teman atas semua cintanya pada Single Soon!!! Ini adalah lagu yang lucu tentang merasa nyaman dengan diri sendiri dan mencintai kebersamaan dengan diri sendiri… dan juga sangat menyenangkan untuk ditarikan!” tulisnya di Instagram tentang lagu tersebut setelah dirilis.

Lagu yang diproduseri oleh Benny Blanco dan Cashmere Cat ini menandai kembalinya Selena Gomek ke dunia musik untuk pertama kalinya sejak ia merilis single “My Mind & Me” pada November 2023.

Sementara itu, Selena Gomez dan The Weeknd memang sempat terlibat ikatan cinta selama 10 bulan pada tahun 2017. Mereka terlibat tak lama setelah Gomez putus dari Justin Bieber dan bintang R&B itu berpisah dari Bella Hadid.

Pasangan ini awalnya terlihat bersama pada bulan Januari 2017 saat kencan makan malam dan secara terbuka mengonfirmasi hubungan mereka pada akhir bulan itu.

Pelantun “Lose You to Love Me” itu akhirnya bergabung dengan pelantun “Save Your Tears” itu dalam tur internasionalnya. Pada tahun 2017, ketika Selena menjalani transplantasi ginjal sebagai hasil perjuangannya melawan Lupus, The Weeknd dilaporkan setia mendampinginya.

Tetapi pada Oktober 2017, mereka memilih untuk mengakhiri hubungan asmara itu. Setelh berpisah, Selena kembali ke pelukan Justin Bieber selama kurang lebih setahun, sebelum akhirnya Bieber menikah dengan Hailey Baldwin.

Sejak saat itu Selena Gomez dikatikan dengan beberapa pria, termasuk Zayn Malik.