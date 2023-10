Niall Horan Bakal Konser di Indonesia pada 2024, Catat Tanggalnya

ERA.id - Niall Horan akan menggelar konser di Jakarta, Indonesia. Mantan anggota One Direction itu akan menggelar konsernya di Beach City International Stadium, Ancol, pada Sabtu 11 Mei 2024 mendatang.

Konser Niall Horan di Jakarta ini akan masuk dalam rangkaian turnya The Show Live On Tour Asia 2024. Tur ini merupakan perayaan dari album terbaru Niall Horan bertajuk The Show, yang rilis pada April 2023 lalu.

Pada konser ini Niall Horan akan membawakan seluruh lagu-lagunya, termasuk lagu di album tersebut. Niall Horan sendiri mengaku sangat antusias untuk konser ini dan tak sabar untuk menyanyikan lagu di hadapan penggemar.

“Hal favorit saya di dunia menjalani tur adalah menbawakan lagu-lagu saya untuk para penggemar dan berbagi momen luar biasa bersama adalah alasan saya menulis musik sejak awal,” kata Niall Horan pada keterangan resmi.

Konser Niall Horan di Jakarta ini akan terdiri dari 5 kategori tiket, yang dibandrol dari harga Rp1,2 juta hingga Rp2 juta. Tiket akan dijual presale pada 16 Oktober 2023 dan penjualan umum pada 18 Oktober 2023.

Sementara itu, selain Jakarta, Niall Horan juga akan menggelar konser di tiga negara Asia lainnya. Ia akan gelar di Singapura, Filipina, dan Jepang.