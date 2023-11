Rilis Album Crescent, Rinni Wulandari Bawa Cerita Woman Empowerment

ERA.id - Usai mengganti nama panggungnya menjadi RINNI, penyanyi Rinni Wulandari kini merilis album terbarunya. Album berupa extended play (EP) tersebut bertajuk Crescent.

Album tersebut menjadi langkah pertama dari musisi kelahiran Medan ini dengan nama panggung yang baru. Album ini menyajikan tentang woman empowerment, yang bercerita tentang dirinya menemukan keseimbangan hidupnya sebagai seorang perempuan.

"Di sini aku bercerita tentang seorang wanita yang sudah menemukan keseimbangan atas segala yang aku lakukan. Aku sebagai ibu, sebagai musisi, sebagai istri juga. Bercerita tentang wanita strong ya, dibalut dengan musik ekeltronik yang fun," kata RINNI, saat konferensi pers di kawasan SCBD, Jakarta, pada Kamis (9/11/2023).

Melalui EP ini, istri Jevin Julian itu ingin merayakan pencapaian yang sudah ia peroleh selama ini. Ia juga siap untuk memulai perjalanan baru dengan lebih percaya diri.

"Lewat EP ini aku juga ingin celebrating myself for achievments and personal growth sebagai perempuan yang lebih matang dengan kepercayaan diri, dan siap untuk menjalani journey yang baru dengan confident," tuturnya.

EP Crescent RINNI ini berisikan 4 buah lagu, yakni "Lone Wolf", "Triumphant", "swicth", dan "10/10". Lagu "Triumphant" sendiri dijadikan sebagai focus track dalam album ini.

"Triumphant" sebagai focus track karena memiliki cerita tentang perayaan sang musisi atas segala pencapaiannya. Lagu ini seakan menjadi lagu kemenangan bagi RINNI atas segala hal yang sudah dilewati dalam hidup ini dan pernyataan rasa bangganya terhadap diri sendiri.