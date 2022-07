Rinni Wulandari dan Jevin Julian Ajak Penggemar Rasakan Jatuh Cinta Lagi Lewat Come To Me

ERA.id - Rinni Wulandari dan Jevin Julian yang tergabung dalam duo EDM Soundwave merilis single terbaru berjudul "Come To Me" dengan tema cinta yang akan menjadi benang merah di album terbaru.



"Masih mengambil tema cinta, lagu ini terinspirasi dari pengalaman orang yang sedang jatuh cinta,” ujar Rinni dikutip dari Antara.



"Apalagi saat kita merasakan jatuh cinta, setiap orang akan berbuat apapun untuk orang yang dia cintai dan itulah yang mau kita bawakan di single ‘Come To Me’ ini,” kata Jevin menambahkan.



Tag: Rinni Wulandari Jevin Julian EDM Soundwave Come To Me