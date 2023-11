Band-Band Metal yang Dilarang Disney Ada Banyak, Apa Alasannya?

ERA.id - Selama bertahun-tahun, ada band-band metal yang dilarang Disney untuk tampil di properti milik Disney. Namun Disney kadang menghadapi dilema sebab tur rock dan metal kerap singgah di House of Blues yang ada di Florida dan California, dan keduanya adalah properti Disney.

Secara umum, cukup banyak band metal yang dilarang tampil di properti Disney. Gambar, muatan lirik, dan “penggemar yang tak diinginkan” dari band tertentu adalah contoh alasan yang digunakan Disney untuk melarang band-band tersebut. Disney melakukan tindakan ini dengan harapan bisa mempertahankan citra bersih perusahaan.

Sebagian pihak, misalnya Machine Head, diberi penjelasan terkait pelarangan tampil. Sementara, banyak band lain yang dibiarkan mencari tahu sendiri alasan Disney melarang mereka bermain.

Band-Band Metal yang Dilarang Disney

Cannibal Corpse

Dari beberapa judul lagu Cannibal Corpse, mungkin kita bisa menebak kenapa band ini dianggap tidak cocok untuk tampil di Disneyland. Contoh lagu-lagu tersebut adalah “Stripped Raped and Strangled”, “Hammer Smashed Face”, “Frantic Disembowelment”, “Fucked With a Knife”, “Dead Human Collection”, dan “I Cum Blood”.

Machine Head

Machine Head jadi band yang tiga kali dilarang tampil oleh Disney. Beberapa alasan pelarangan ini adalah “gambaran kekerasan”, “lirik menghasut”, dan “penggemar yang tidak diinginkan”. Yang menohok, dalam tur yang digelar bersama Dethklok, All That Remains, dan The Black Dahlia Murder, hanya Machine Head yang dilarang tampil.

The Dillinger Escape Plan

Band ini adalah salah satu band metal awal yang dilarang tampil di properti Disney. Salah satu personelnya, Greg Puciato, punya kebiasaan “berdarah” di atas panggung dan hal tersebut dinilai kurang tepat bagi demografi Disney.

Uniknya, Disney menyuguhkan tontonan yang menampilkan pemburu membunuh ibu Bambi dan Scar yang berencana membunuh saudaranya sendiri dalam film “The Lion King”.

Exodus

Dalam Metal Alliance Tour tahun 2013, beberapa band yang tampil adalah Anthrax, Exodus, High on Fire, dan Municipal Waste. Namun, dalam acara yang digelar di House of Blues itu, hanya satu band yang ditentang, yaitu Exodus. Kenapa begitu?

Poster Metal Alliance Tour 2013 (bloodlines)

The Faceless

The Faceless juga masuk daftar band metal yang dilarang Disney. Unit tech-death The Faceless dilarang tampil pada 2009. Namun, alasan pelarangan tersebut tidak disampaikan.

Sementara, band Meshuggah boleh tampil dengan alasan tertentu. Ini adalah hal yang unik, sebab kedua grup musik ini punya lirik lagu yang sama-sama berhubungan dengan sosial, kesadaran, dan semacamnya.

Cattle Decapitation

Kata-kata “cattle decapitation” atau ‘pemenggalan kepala ternak’ mungkin kurang ramah untuk Disney. Band ini sebenarnya menyampaikan kecaman terhadap konsumsi daging dan penyembelihan hewan secara sistemik, tapi mereka dinilai “terlalu brutal” bagi House of Blues.

Cattle Decapitation (Metal Blade Records)

Thy Art Is Murder

Mungkinkah nama band ini juga menjadi alasan pelarangan oleh Disney? Ini adalah band deathcore asal Australia yang pernah dilarang tampil dalam tur mereka tahun 2015 bersama Parkway Drive. Larangan ini dibalas dengan menjadikannya sebagai lencana kehormatan. Mereka membuat kaos mockup Bad Brains yang menggambarkan kastil di Magic Kingdom disambar petir dengan tulisan “Banned in Disney” di bagian sudut kanan bawah.

Exmortus

Band melodic death metal Exmortus mendapat larangan tampil di Anaheim, California pada 2015. Mereka termasuk salah satu band yang tidak diberi tahu alasan Disney melarang mereka dan menganggap Exmortus terlalu tidak menyenangkan. Ketika hal itu terjadi, Exmortus baru saja merilis “Slave to the Sword”.

Ice Nine Kills

Ice Nine Kills atau INK juga pernah menjadi korban pelarangan tampil oleh Disney. Pada April 2019, salah satu penggemarnya bertanya kepada INK alasan mereka tidak tampil lagi di House of Blues di Orlando.

Jawabanyannya adalah "Disney House of Blues di Orlando melarang kami tampil karena gambaran kekerasan kami. Ini memalukan sebab saya tahu saya pernah melihat Donald Duck di sebuah pertunjukan sebelumnya, dia adalah penggemar INK," jawab INK. Mereka menindaklanjuti hal ini dengan sebuah lini merchandise yang terinspirasi dari Disney.

Itulah band-band metal yang dilarang Disney tampil di properti Disney.