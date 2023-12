Gugup Tampil di Depan Penggemar Tanah Air, Chen EXO: Aku Akan Kembali ke Indonesia

ERA.id - Penyanyi idola Kim Jong-dae atau dikenal sebagai Chen yang juga personel grup K-pop EXO mengaku gugup saat tampil di hadapan penggemar Tanah Air. Dia berjanji akan kembali ke Indonesia untuk bertemu penggemar.

"Aku mempersiapkan sangat matang karena sudah lama tidak ke Indonesia jadi aku menunjukkan performa yang sangat total," tutur Chen, dilansir Antara, Minggu (3/12/2023).

Melalui acara bertema 'Pre-Christmas K-Pop Concert', Chen membawakan sekitar enam lagu solo populer miliknya, termasuk "Everytime" yang menjadi lagu tema drama Descendants of the Sun dan "Best Luck".

Dia juga melantunkan lagu utama dalam mini album ketiganya, yang sama-sama berjudul "Last Scene" kemudian "I Don't Even Mind", "Shall we?" dari mini album kedua berjudul "Dear my dear" serta "Beautiful goodbye".

Para penggemar juga sesekali ikut bernyanyi bersama idolanya. Chen pun memuji suara penggemarnya yang mahir berbahasa Korea.

"Kalian bagus sekali saat bernyanyi. Kita harus menunggu sekian lama untuk bertemu, kita harus bernyanyi bersama-sama," kata dia.

Tak hanya tampil unjuk kemampuan bernyanyi, Chen juga mengungkap pengalaman saat mempersiapkan mini album Last Scene. Dia mengaku sempat merasa gugup karena sudah lama tak menyanyi.

Last Scene dirilis November 2022 menandai proyek individu pertama Chen sejak "Dear My Dear" yang diluncurkan pada Oktober 2019.

"Aku mempersiapkan album Last Scene dalam kondisi (lama) tidak sebagai penyanyi, itu yang paling berkesan. Saat itu aku merasa gugup, saat akan mengeluarkan album baru. Tantanganya bagaimana aku bisa membawakan lagu dengan cara yang terbaik untuk EXO-L," ujar Chen.

Selain soal album, Chen juga mengungkap kebiasaanya saat Natal. Sebagai sosok dengan MBTI diawali I alias introvert, dia mengaku tidak akan pergi ke mana-mana saat Natal dan memilih berada di rumah.

Menjelang pamit pada penggemar, dia mengutarakan rasa terima kasihnya pada para EXO-L yang sudah datang dan bernyanyi bersamanya. Pada mereka, dia lalu berjanji akan kembali lagi.

"Rasanya sudah lama tidak ke Jakarta, terima kasih karena kalian sudah datang dan bernyanyi bersama. Terima kasih banyak. Ada janji untuk kalian, aku akan kembali ke Indonesia lagi," begitu janji dia.