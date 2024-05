Chen EXO Siap Rilis Album Mini di Akhir Mei 2024

ERA.id - Solois boy group asal Korea, Chen EXO bersiap merilis album mini keempat bertajuk DOOR pada 28 Mei 2024.

Dia mengumumkan kabar baik itu melalui akun X (Twitter) pribadinya pada Senin, 6 Mei 2024).

Namun, pengumuman tersebut tidak mencakup informasi mengenai lagu-lagu yang akan dimasukkan ke dalam album "DOOR".

Chen terakhir kali merilis album mini bertajuk Last Scene pada 2022. Album mini itu terdiri atas enam lagu, yakni "Last Scene", "Photograph", "Traveler", "I Don’t Even Mind", "Reminisce", dan "Your Shelter".

Belum lama ini, Chen datang ke Indonesia untuk menyapa para penggemar. Dia tampil dalam acara Saranghaeyo Indonesia 2024 di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, pada 4 Mei 2024.

Pada kesempatan itu, Chen membawakan lagu-lagu hit dia seperti OST serial drama "Descendants of the Sun" yang berjudul "Everytime" dan lagu "Best Luck" yang merupakan OST serial drama "It’s Okay, That’s Love". (Ant)