Diaransemen Ulang, Lagu Berjudul Dari Hati Versi BCL Untuk OST Film Pasutri Gaje

ERA.id - Falcon Pictures hari ini secara resmi merilis video klip soundtrack film Pasutri Gaje, yang dinyanyikan oleh Bunga Citra Lestari (BCL). Lagu berjudul "Dari Hati milik" group band Club 80's, diaransemen ulang untuk ost film yang diangkat dari komik webtoon.

"Waktu pertama kali ditawarin membawakan lagu Dari Hati untuk soundtrack film Pasutri Gaje, aku langsung terima. Selain senang dengan lagunya, tentunya karena memang lagu ini menurut saya pas dengan cerita di film Pasutri Gaje," ungkap BCL.

Selain itu, BCL juga senang dengan konsep video klipnya. "Di video klip itu, yang jelas tidak ada BCL dan Reza Rahadian. yang ada hanya Adimas dan Adelia. Konsep yang berani sekaligus manis. nonton yaaa," tambah ibu dari Noah ini.

Hal senada juga disampaikan oleh lawan main BCL dalam film Pasutri Gaje, Reza Rahadian.

"Pertama kali aku nonton video klipnya dirumah Unge (BCL). Aku tuh sampai bilang, ini keputusan siapa sih, bisa-bisanya menayangkan opening scene tanpa terputus, dan bahkan tidak ada scene atau ganbar Unge lagi nyanyi. Ini one of the sweetest klip, yang saya tonton, untuk sebuah film. Sederhana, berani, namun manis banget rasanya. Dengan aransemen, suaranya Unge, dengan gambarnya, ini tuh ngegambarin cerita film ini banget," ujar Reza.

Selain diperankan oleh BCL dan Reza Rahadian film Pasutri Gaje yang akan dirilis pada tanggal 7 Februari 2024 ini juga akan diperankan oleh Andre Taulany, Kiky Saputri, Arifin C Putra, Tj Ruth, Zsa Zsa, Tora Sudiro, Mieke Amalia, Ira Wibowo, dan Indro Warkop.