Unggah Foto Keluarga, Celine Dion Bertekad Kembali ke Panggung

ERA.id - Penyanyi Celine Dion bertekad akan kembali ke atas panggung meskipun menderita penyakit neurologis langka, yaitu Stiff Person Syndrome (SPS).

Keinginannya itu disampaikan lewat akun Instagram pribadinya, @celinedion. Dia juga mengunggah foto bersama ketiga putranya, René-Charles Angélil, dan si kembar Nelson dan Eddy, dari pernikahannya dengan mendiang René Angélil yang meninggal pada 2016.

"Mencoba mengatasi kelainan autoimun ini merupakan salah satu pengalaman tersulit dalam hidup saya, tapi saya bertekad suatu hari nanti kembali ke atas panggung dan menjalani kehidupan senormal mungkin," kata Celine dikutip pada Senin (18/3/2024).

Pelantun tembang 'My Heart Will Go On' mengaku sangat beruntung dan berterima kasih kepada anak-anak dan keluarganya, serta para penggemarnya yang selalu mendukung di tengah krisis kesehatan yang parah.

Celine juga memberikan dukungannya kepada seluruh masyarakat yang mengalami penyakit yang sama dengannya agar tak menyerah.

"Saya ingin memberikan semangat kepada semua orang di dunia yang terkena SPS. Saya ingin anda tahu bahwa anda bisa melakukannya! Kita bisa melakukannya!" ucapnya.

Diketahui, diva pop asal Kananda itu didiagnosa mengidap SPS pada musim gugur 2022. Kabar itu disampaikan melalui sebuah video dan berdampak terhadap tur Eropanya yang harus dibatalkan.