Zayn Malik Ungkap Bisa Kolaborasi dengan Miley Cyrus di Industri Musik

ERA.id - Penyanyi dan penulis lagu, Zayn Malik sempat merenungkan masa lalu karier bermusiknya sekaligus merencanakan langkah ke depan.

Penyanyi berusia 31 tahun itu mengungkapkan, dia cukup menikmati musik lama One Direction yang telah berusia lebih dari satu dekade.

Seperti kita tahu, One Direction terbentuk pada tahun 2010 setelah semua lima anggota mengikuti audisi secara terpisah di acara The X Factor.

Sebelum Malik meninggalkan grup untuk mengejar karier solo, grup tersebut merilis empat album bersama, yang semuanya mencapai posisi nomor satu di Billboard 200.

"Saya telah mendengarkan sedikit musik One Direction belakangan ini, mengenang. Waktu yang baik. Kami membuat beberapa musik bagus sebagai sebuah band. Kami cukup bagus,” kata Zayn seperti dikutip Antara.

Di samping itu, dia juga berbagi harapannya untuk bekerja sama dengan Miley Cyrus di studio suatu hari nanti. Sejak berkarier solo, musisi tersebut telah berkolaborasi dengan artis seperti Taylor Swift, PARTYNEXTDOOR, dan Sia.

Selanjutnya Zayn Malik berharap dapat berkolaborasi dengan Miley Cyrus.

"Saya ingin berkolaborasi dengan dia. Saya sangat menyukai musik terbarunya. Dia memiliki suara yang bagus dan saya pikir kita bisa membuat sesuatu yang benar-benar keren bersama, terutama sesuai dengan apa yang terdengar pada rekaman baru saya. Miley, jika kamu mendengar ini, dan kamu tertarik, saya di sini,” ujarnya.

Belum lama ini, Malik baru saja merilis single baru "What I Am," yang dirilis pada 15 Maret menjelang album baru yang akan datang, Room Under the Stairs. Album lengkapnya akan dirilis pada 17 Mei.