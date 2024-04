Nenek Ariana Grande Terima Penghargaan karena Lagu Ordinary Things

ERA.id - Nenek dari penyanyi Ariana Grande, Marjorie Grande baru-baru ini mencetak sejarah dengan mendapatkan plakat berbingkai atas pencapaian yang diraihnya.

Nenek berusia 98 tahun yang akrab disapa Nonna itu menjadi orang paling senior yang masuk tangga lagu di Billboard Hot 100 berkat kata-katanya di lagu “ordinary things” dalam album musik Ariana Grande bertajuk “eternal sunshine”.

Pajangan tersebut menampilkan foto Nonna yang sedang tersenyum di samping piringan hitam merah dari album studio ketujuh cucunya, serta gambar posisi lagunya di No. 55 di tangga lagu.

"disertifikasi dengan cinta," bunyi teks di bagian bawah plakat, seperti dikutip Antara.

Untuk merayakannya, Nonna mengambil foto menggemaskan dengan berpose dengan plakat berbingkai. Dia tersenyum dalam foto itu dan mengangkat hadiah tersebut untuk menghormati prestasinya yang memecahkan rekor sambil duduk.

Nonna juga tampak mengenakan lipstik merah dan sweater turtleneck merah yang serasi dengan warna cetakan vinil pemenang Grammy itu.

Ariana melalui Instagram membagikan foto neneknya dengan memberikan keterangan tentang betapa senangnya dia bisa merayakannya.

“Merayakan satu-satunya, Nonna tercantik yang kini telah mencetak sejarah sebagai orang paling senior yang pernah tampil di @billboard Hot100. Kami cinta dan terima kasih,” demikian tulis Ariana dalam unggahan tersebut.

Diketahui, lagu “ordinary things” masuk chart di Billboard Hot 100 segera setelah "eternal sunshine" dirilis pada tanggal 8 Maret.

Lagu ini termasuk di antara 12 lagu dari LP 13 lagu yang muncul di chart setelah rekor tersebut turun dan secara bersamaan debut di Nomor 1 Billboard 200.

Lagu ini menutup "eternal sunshine" dan menampilkan sang nenek berusia 98 tahun yang merenungkan mendiang suaminya, Frank Grande dengan penuh kasih.

Meskipun ini bukan pertama kalinya dia dan Ariana berkolaborasi, seperti sebelumnya dia berbicara di lagu Yours Truly "Daydreamin'" dan "Bloodline" dari "Thank U, Next".

Tetapi "ordinary things" adalah lagu pertama yang memuji dia sebagai fitur dan rekannya. Majorie memecahkan rekor Billboard Hot 100 dengan mengambil alih gelar tersebut dari Fred Stobaugh.

Menurut Billboard, mendiang musisi tersebut berusia 96 tahun pada tahun 2013 ketika ia menjadi pemegang rekor untuk menulis "Oh Sweet Lorraine," yang dibawakan oleh Green Shoe Studio yang menampilkan Jacob Colgan.

Ariana sebelumnya membuka wawancara dengan Zane Lowe dari Apple Music 1 tentang bagaimana mendengar catatan suara dari neneknya yang berbicara dengan seorang teman menginspirasinya untuk mendekatkan ‘hal-hal biasa’ ke dalam album.

"Saya tahu 'ordinary things' adalah akhir dari album. Aku berpikir, ini adalah lagu terakhir, tapi aku bertanya-tanya bagaimana aku bisa menekan tombol itu di lagu itu dan membuatnya mendarat secara emosional sesuai perasaanku, dan bagaimana aku bisa menjawab pertanyaan itu?” katanya.

"Saya selalu merekam Nonna karena Anda tidak pernah tahu apa yang akan dia katakan," tuturnya.