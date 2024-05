Single "Seven" dari Jungkook BTS Sukses Duduki Peringkat Teratas Billboard

ERA.id - Single Jungkook BTS yang berjudul "Seven" sukses memasuki peringkat teratas dalam daftar "The Hottest Hits Outside the U.S." yang dirilis oleh Billboard awal pekan ini.

Lagu itu pun melampaui hits dari penyanyi kenamaan lain seperti "Flowers" milik Miley Cyrus dan "Cruel Summer" milik Taylor Swift, yang masing-masing berada di peringkat kedua dan ketiga.

Dikutip dari Antara, peringkat ini berdasarkan pada kinerja tangga lagu global, termasuk streaming online dan penjualan digital dari lebih dari 200 negara, kecuali AS, mulai dari 8 April tahun lalu hingga 8 Maret 2024.

Dirilis pada 14 Juli, lagu debut solo Jungkook menikmati popularitas global yang sangat besar, menduduki puncak tangga lagu utama Billboard Hot 100 selama 15 minggu berturut-turut.

Lagu tersebut juga menjadi lagu tercepat yang mencapai 1 miliar streaming di platform streaming musik global Spotify.