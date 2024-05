All-4-One Siap Menyapa Penggemar di Jakarta, Berapa Harga Tiket Konsernya?

ERA.id - All-4-One, grup vokal dari Amerika Serikat siap menyapa penggemarnya di Indonesia dengan konser bertajuk All-4-One 30 Years Anniversary Tour.

Konser ini kabarnya bakal diselenggarakan di Jakarta pada 23 Juni mendatang.

Tomita Entertainment selaku promotor menyampaikan, penyanyi asal Filipina Christian Bautista, yang dikenal dengan lagu hit seperti "The Way You Look at Me"​​​, akan menjadi penampil pembuka konser All-4-One di Ballroom Pullman Hotel, Central Park, Jakarta.

"Kami berkomitmen ingin mengajak para penggemar All-4-One untuk bernyanyi bersama dan merasakan kembali momen magis bersama idola mereka yang sudah lama dinantikan kedatangannya," kata CEO Tomita Entertainment Yanti dalam konferensi pers di Jakarta, seperti dikutip Antara.

Promotor menargetkan konser peringatan hari jadi All-4-One dapat dihadiri oleh 2.000 hingga 2.100 penonton.

"Ekspektasi kita penontonnya bisa full, biar semuanya bisa bernostalgia di konser kali ini. Kapasitas penontonnya 2.000 sampai 2.100 dan kemungkinan akan ditambah jika antusiasnya tinggi," kata Yanti.

Tiket konser All-4-One sudah dapat diperoleh di TIX ID dari 11 Mei 2024.

Harga tiket konser, belum termasuk pajak 10 persen dan biaya administrasi 5 persen, dipatok Rp3.250.000 untuk kategori Platinum + Meet and Greet, Rp2.250.000 untuk kategori Platinum, Rp1.350.000 untuk kategori Gold, dan Rp950.000 untuk kategori Silver.