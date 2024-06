Umumkan Segera Comeback Solo, Lisa BLACKPINK Bagikan Teaser Lagu Barunya

ERA.id - Lisa BLACKPINK sukses mengejutkan penggemar dengan pengumuman segera comeback solo. Pengumuman ini disampaikan Lisa lewat postingan di Instagram Storiesnya, pada Kamis (6/6/2024).

Pada postingan tersebut terlihat teaser poster untuk proyek comeback solonya yang disebut akan segera rilis. Terlihat nama Lisa dan anjuran untuk menyimpan lagu tersebut di beberapa platform musik.

“COMING SOON LISA. Pre-save in Spotify. Pre-aad on Apple Music,” isi tulisan pada teaser poster.

Tak hanya itu, Lisa juga membuka akun TikToknya dengan nama pengguna @lalalalisa_m. Ia membagikan video perdana yang menampilkan dirinya berpose menggunakan cuplikan musik dari lagu barunya.

Kabar Lisa akan comeback sebagai solois ini sontak disambut antusias oleh para penggemar. Banyak yang tidak sabar untuk mendengarkan lagu baru penyanyi asal Thailand tersebut.

“OMG Lisa kembali, ini memang sebuah kejutan,” komentar penggemar.

“Potongan musiknya sudah terdengar asyik, tak sabar mendengarkannya secara penuh,” ucap yang lain.

“Akan dirilis tanggal berapa ini? Cepat segera umumkan,” tambah yang lainnya.

Sementara itu, sebelumnya Lisa sendiri resmi debut solo pada Oktober 2021 lalu, dengan merilis album bertajuk Lalisa. Album tersebut terdiri dari dua lagu, dengan lagu utama berjudul “Lalisa” dan b-side track berjudul “Money”.