Voice of Baceprot Jadi Wakil Pertama Indonesia Tampil di Glastonbury Festival 2024

ERA.id - Grup musik metal asal Indonesia Voice of Baceprot (VoB) mengukir sejarah baru bagi industri Tanah Air. Grup asal Garut, Jawa Barat itu akan menjadi musisi Indonesia pertama yang tampil di gelaran Glastonbury Festival 2024 di Inggris.

VoB dijadwalkan tampil di salah satu panggung terbesar Glostonbury Festival 2024 di Inggris pada 28 Juni mendatang. Band yang beranggotakan tiga perempuan itu akan tampil bersama musisi internasional seperti Coldplay, Dua Lipa, Anne Marie, Two Door Cinema Club, SZA hingga Avril Lavigne.

"Kami merasa excited dan bangga sekali, terutama kami tahu menjadi musisi pertama Indonesia di sana," kata Marsya, vokalis VoB selama acara Press Briefing KBRI London x Voice of Baceprot (VoB), Jumat (21/6/2024).

Vokalis VoB itu menjelaskan bahwa band asal Garut itu akan tampil kurang lebih selama 30 hingga 45 menit. Mereka akan membawakan tiga lagu hits di panggung Glostonbury Festival 2024 di Inggris.

"Kami akan bawakan lagu-lagu terbaik kami, seperti "God, Allow Me to Play Music", "Mighty Island", dan lagu "[Not] Public Property" yang selalu jadi opening song penampilan kami," jelas Marsya.

Dalam persiapan penampilan di Glastonbury Festival 2024, Marsya mengatakan VoB akan menyuguhkan penampilan spesial di hadapan para penggemar. VoB akan membawa unsur budaya Indonesia, salah satunya pentatonik Sunda ketika tampil.

"Untuk unsur budaya di lagu ada unsur pentatonik Sunda. Kemudian ada lagu yang isinya petuah bahasa Sunda kami gabungkan ke dalam bahasa Inggris," ungkapnya.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Inggris Desra Percaya mengaku bangga dengan Voice of Baceprot yang bisa menembus festival Glostunbury dan menjadi wakil pertama Indonesia dalam gelaran tersebut. Pihaknya mengaku siap memberi dukungan kepada VoB dalam berbagai hal selama berada di Inggris.

"Kami pastinya siap mendukung VoB dalam hal logistik hingga promosi. Kami juga menyambut dengan hangat VoB untuk tinggal di kediaman saya di Wisma Nusantara di London, Inggris," ujarnya.