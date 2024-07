Afgan Mulai Tur Asia, Konser Perdana di Seoul Sukses Digelar

ERA.id - Penyanyi dan penulis lagu kenamaan Indonesia, Afgan, secara resmi memulai "Sonder Asia Tour Sonder Tour 2024" dan konser tur perdananya itu sukses digelar di Seoul, Korea Selatan.

Adapun tur konser di kota pertama itu digelar di ASSA Performing Art Hall, Magog Jungang 8-ro 3-gil, Gangseo-gu, Seoul pada 29 Juni 2024 dan dihadiri lebih dari 300 penonton.

Salah satu yang menarik dari acara tersebut adalah penampilan menonjol dari Dita Karang, salah satu anggota grup K-Pop populer Secret Number.

Dalam penampilannya, Dita membawakan duet dari single hit terbarunya "Escape", sukses memukau penonton dan meninggalkan mereka dalam keterkaguman.

Konser tur Afgan di Seoul, Korea Selatan (Dok. Trinity)

Kemeriahan tak terhenti sampai di situ, beberapa tokoh industri hiburan hadir melengkapi malam penuh musik itu.

Di antara tamu penting tersebut adalah Minji, anggota Secret Number lainnya; Zayyan dari boy grup Xodiac; dan Hansol, yang terkenal dengan saluran YouTube populernya Korea Reomit, bersama dengan influencer dan selebritis lainnya.

Dengan setlist 12 lagu, Afgan menampilkan lagu-lagu dari EP barunya "Sonder," bersama lagu-lagu hits dari album terkenalnya "Wallflower." Selain lagu-lagu Indonesia yang terkenal, Afgan mengejutkan penonton dengan cover spesial lagu ballad Korea "Eyes, Nose, Lips", yang menunjukkan penghormatannya kepada para fans di Korea.

Lebih dari menyita perhatian penonton, Afgan seakan tahu bagaimana membangun koneksi yang mendalam dengan para fans melalui lantunan lirik lagu-lagunya yang liris dan menyentuh hati siapapun.

Bahkan, para fansnya asal Korea yang merupakan mahasiswa-mahasiswi jurusan Sastra Indonesia, mengaku menjadikan lagu-lagu Afgan sebagai media untuk belajar Bahasa Indonesia.

Tak hanya menyentuh para fans, rupanya kehangatan yang sama juga dirasakan oleh Afgan.

“I’m so honored to be here, and so excited. It was so nice because I got to meet my Indonesian fans, and, of course, my new fans from Korea. They told me that they actually learned the Indonesian language through my songs. It touched me to hear it,” ungkap Afgan dalam wawancaranya kepada Arirang, salah satu stasiun televisi internasional berbahasa Inggris yang berbasis di Seoul, Korea Selatan, Senin, 1 Juli 2024.

Sonder Asia Tour dijadwalkan akan berhenti di beberapa kota lainnya di Asia, menjanjikan pertunjukan yang lebih tak terlupakan dan sorak-sorai penonton yang kian tak terhitung.