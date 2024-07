keshi Gelar Konser REQUIEM di Indonesia Tahun Depan, Catat Tanggal Pembelian Tiketnya

ERA.id - Musisi keshi akan kembali ke Indonesia untuk menggelar konser. Kali ini ia kembali dengan World Tour “REQUIEM”, yang akan digelar pada 23 Februari 2025 di Istora Senayan, Jakarta.

PK Entertainment sebagai promotor sudah mengumumkan jadwal pembelian konser keshi tersebut di Instagram. Penjualan tiket dibagi dalam dua kategori yang dimulai pada 29 Juli 2024.

"@keshi resmi kembali ke Jakarta pada 23 Februari 2025 di Istora Senayan,” tulis PK Entertainment, pada Jumat malam (19/7/2024).

"Artist Presale: 29 July 2024, from 10.00 AM until 11.59 PM. General On-sale: 30 July 2024, from 10.00 AM,” tambahnya.

Pengumuman tur dunia keshi ini menyusul dari perilisan single terbarunya “Say” pada 12 Juli lalu. Lagu tersebut merupakan single pertama untuk album keduanya bertajuk Requiem yang akan rilis pada 13 September 2024 mendatang.

Sementara itu, pada tur dunianya ini keshi akan menyambangi 35 kota mulai dari paruh kedua 2024 sampai awal 2025 mendatang. Ia akan memulai turnya di Amerika Utara, tepatnya dari Kanada pada 6 Oktober.

Lalu pada Desember 2024 ia akan menggelar konser di Eropa. Kemudian di Februari 2025, ia akan ke kota-kota Australia dan Asia, termasuk Jakarta.