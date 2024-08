Momen Bang Yedam Nyanyi Dangdut dalam Fan Meeting Perdana di Indonesia, Seru!

ERA.id - Solois muda asal Korea Selatan, Bang Yedam sukses mengadakan jumpa penggemar untuk pertama kalinya di Indonesia. Acara tersebut bertajuk Be Your D Bang Yedam First Fan Meeting in Jakarta yang digelar di Jakarta International Velodrome, pada Sabtu (3/8/2024) kemarin.

Membuka acara fan meetingnya, Bang Yedam menyanyikan lagu “Miss You” dan “Only One”. Ia mengaku membawakan dua lagu tersebut sebagai pembuka acara untuk membangun antusias penonton dan bernyanyi bersama.

“Aku pilih ‘Miss You’ untuk bawa feeling yang bagus bareng fans, terus dilanjut ‘Only One’ biar langsung lebih dekat lagi dengan fans-fans,” ungkap Bang Yedam.

Usai menyanyikan dua lagu, musisi berusia 22 tahun itu kemudian membaca surat-surat yang sudah ditulis penggemar untuknya. Ia juga melakukan beberapa permintaan penggemar, salah satunya menyanyikan sedikit lagu “Peaches” milik Justin Bieber.

Tak hanya itu, Bang Yedam juga menyanyikan sedikit lagu dangdut “Gejolak Asmara”, yang menjadi lagu duetnya dengan Fildan DA di program Dangdut Kpop 2gether. Ia meminta penggemar bernyanyi bersama.

Kemudian fan meeting dilanjutkan dengan Bang Yedam mengcover lagu “Hate That I Love You” dan “Magnetic” dengan menggunakan piano. Ia juga sempat belajar bahasa gaul Indonesia.

“Aku belajar bahasa gaul. Tipis-tipis, begitu ya? Wow,” tuturnya.

“Menyala abangku,” tambahnya yang disambut teriakan penggemar.

Bang Yedam juga sempat bermain games dengan beberapa penggemar yang beruntung diajak naik ke atas panggung. Ia juga mengcover lagu lainnya, yakni “Can’t Take My Eyes of You”, “There’s Nothing Holding Me Back”, dan “Seven”.

Selama fan meeting, Yedam menyanyikan total 10 lagu, termasuk juga “Come To Me”, “hebeolle”, dan “Not At All”. Mengakhiri fan meetingnya, Bang Yedam mengaku senang bisa datang ke Indonesia dan bertemu para penggemar yang ia sayangi.

“Aku senang banget sudah datang ke Jakarta dan bermain dengan fans aku semuanya. Sayang banget waktunya berlalu cepat, tapi semuanya senang kan hari ini?” ucap Bang Yedam yang dibalas teriakan penggemar.

“Aku sayang kalian. Bye bye,” tambahnya dengan bahasa Indonesia mengakhiri fan meeting.