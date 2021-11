Taylor Swift Sindir Hubungannya dengan Jake Gyllenhaal Lewat All Too Well

ERA.id - Penyanyi Taylor Swift sukses membuat heboh penggemar dengan rilisan ulang terbarunya berjudul "All Too Well". Swift diduga menyindir mantan kekasihnya, Jake Gyllenhaal lewat film pendek berdurasi 15 menit yang dirilis pada 12 November 2021.



"All Too Well" merupakan salah satu lagu yang berada di album RED milik Taylor Swift, yang dirilis pada tahun 2012 silam. Namun album tersebut kembali dirilis ulang dengan versi Taylor Swift dengan total 30 lagu, termasuk "All Too Well" versi 10 menit.



Lewat kanal YouTube resminya, Swift membuat sebuah film pendek dari "All Too Well" yang mengisahkan perjalanan cintanya dengan aktor Jake Gyllenhaal. Dengan durasi 15 menit, Swift mengemas perjalanan cintanya dengan Jake dalam beberapa tahap.



all too well taylor swift (instagram/taylorswift)



Saat menjalin hubungan dengan Jake, Taylor Swift memiliki perbedaan usia yang cukup menonjol yaitu 9 tahun. Di mana Swift masih berusia 20 tahun sedangkan Jake sudah berusia 29 tahun.



Perbedaan usia itu pun digambarkan oleh Taylor di video klip "All Too Well" dengan memilih Sadie Sink dan Dylan O'Brien yang memiliki perbedaan usia 11 tahun.



Secara tidak langsung, Swift menggambarkan kisah cintanya di masa lalu dengan Jake lewat perantara Sadie Sink. Begitu juga dengan Dylan yang berpenampilan penuh berewok mirip seperti Jake.



Jennifer Aniston Terlibat di Hubungan Taylor Swift dan Jake Gyllenhaal

all too well taylor swift (instagram/taylorswift)



Selain terang-terangan menyindir mantan kekasihnya, Swift juga turut 'menyeret' Jennifer Aniston dalam lagu "All Too Well" miliknya. Di mana ada bagian salah satu lirik yang menyebut seorang artis mengetahui Swift menangis di sebuah pesta.



Artis itu tak lain adalah Jennifer Aniston, mantan kekasih Brad Pitt. Aniston diketahui memberikan saran kepada Taylor Swift ketika dia putus tiba-tiba dari Jake di acara People's Choice Awards.



Syal Taylor Swift yang Disimpan Jake Gyllenhaal



Dalam penggalan lirik di awal lagu "All Too Well", Swift menyinggung tentang syal Gucci yang dipakainya saat berkunjung ke rumah saudara Jake. Saat itu dia meletakkan syal tersebut di dekat tangga.



Namun saat hubungan mereka berakhir, Jake tidak mengembalikan syal tersebut kepada Swift. Jake justru sempat kepergok mengenakan syal milik Swift di beberapa kesempatan.



Insiden syal itu pun dinilai menjadi salah satu kenangan berharga yang masih tidak bisa dilupakan oleh Jake tentang Swift.



Taylor dan Jake Hanya Berhubungan Tiga Bulan



Hubungan Swift dan Jake diketahui hanya berjalan selama tiga bulan saja. Hal ini terbesit dari sepenggal lirik yang disebutkan Swift dalam "All Too Well".



Padahal sebelumnya para penggemar tidak cukup mengetahui perjalanan cinta mereka 11 tahun yang lalu.



Patah Hati Taylor Swift di New York

all too well taylor swift (instagram/taylorswift)



Lagu "All Too Well" sedikit banyak menceritakan kisah Swift dengan Jake yang sempat menghebohkan publik. Di mana saat itu foto kencan mereka yanh berada di kota New York tersebar oleh paparazzi.



Namun jalan kota New York juga membawa luka mendalam bagi Swift. Bahkan Swift masih menyimpan kenangan bagaimana salju pertama turun di Brooklyn.



Itulah curhatan hati Taylor Swift yang dirangkum dalam film pendek All Too Well.

Tag: taylor swift all too well jake Gyllenhaal RED Taylor Swift version