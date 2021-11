Adele Dikabarkan Bakal Tampil di Acara Music Core, Ini Jawaban MBC

ERA.id - Perwakilan MBC akhirnya angkat bicara terkait rumor yang beredar di kalangan penggemar Adele, khsusnya penggemar di Korea Selatan. MBC membantah Adele akan tampil di acara Music Core.



Pada 14 November 2021, perwakilan MBC akhirnya buka suara terkait kehadiran Adele di salah satu program musik MBC. Di mana disebutkan Adele akan tampil di acara Music Core untuk mempromosikan single pra-rilisnya, "Easy On Me".



Perwakilan MBC membenarkan kabar baik tersebut. Namun pihaknya menegaskan masih melakukan tahap diskusi untuk menentukan jadwal penampilan Adele di acara musik Korea Selatan.







Lalu, kata MBC, pihaknya tegas membantah bahwa pelantun "Hello" itu akan tampil secara khusus di acara Music Core. Sebagai gantinya, MBC berjanji akan memberikan keterangan lebih lanjut bila jadwal penampilan Adele sudah ditentukan.



"Tidak benar bahwa dia muncul di program tertentu yang disebut-sebut di berbagai media. Ketika detailnya dikonfirmasi, kami akan merilis pernyataan lain," tegas MBC.



Sebelumnya beredar rumor di kalangan penggemar yang mengatakan bahwa Adele akan tampil khusus di acara Music Core. Hal ini diperkuat oleh cuitan akun resmi MBC beberapa waktu lalu, yang menyebut Adele akan hadir ke Korea Selatan.



Dalam cuitan akun MBC itu, pihaknya turut membagikan foto Adele dengan keterangan yang memicu spekulasi banyak penggemar.



"MBC X Adele 2020. Coming Soon," tulis akun tersebut.



Sejak saat itulah banyak penggemar yang menduga bahwa Adele akan tampil khsusu di acara Music Core. Selain itu, rumor yang beredar di kalangan penggemar juga menyebutkan bahwa Adele tidak akan hadir di lokasi acara musik secara langsung.



Namun penyanyi 33 tahun itu akan memfilmkan penampilannya di lokasi yang berbeda dan ditayangkan di acara Music Core. Para penggemar juga berspekulasi bahwa Adele akan muncul di program MBC lainnya seperti How Do You Play?



Diketahui sebelumnya Adele pernah muncul di acara radui MBC, Bae Chul Soo's Music Camp pada April 2016 silam.

