Taylor Swift Ungkap Alasan Pilih Sadie Sink dan Dylan O'Brien Bintangi All Too Well

ERA.id - Penyanyi Taylor Swift mengungkap alasan memilih Sadie Sink dan Dylan O'Brien bintangi film pendek garapannya, All Too Well. Swift menyebut proses pemilihan pemeran tersebut sama melelahkannya dengan menulis lagu.



Bersama dengan ET di perilisan album Red (Taylor's Version), Taylor Swift berbagi proses di balik pembuatan film pendeknya berjudul All Too Well. Swift menyebut pemilihan Sadie Sink dan Dylan O'Brien lantaran dia sudah mengidolakan mereka sejak lama.



"Saya telah menjadi penggemar lama mereka selama ini. Jadi saya tahu, saya punya firasat, jika Anda menempatkan dua orang ini di sebuah ruangan dan Anda memercayai naluri mereka, hal-hal ajaib bisa terjadi," kata Taylor Swift, dikutip ET, Senin (15/11/2021).

Taylor Swift All Too Well (YouTube/Taylor Swift)





