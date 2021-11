Menang Tiga Perhargaan di AMA 2021 Sekaligus, BTS: Terima Kasih ARMY!

ERA.id - BTS kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam karier mereka. BTS baru saja memenangkan tiga penghargaan sekaligus di American Music Awards (AMA) 2021, yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat, pada Minggu (21/11/2021).



Mereka meraih kemenangan untuk nominasi Favorite Duo or Group, Favorite Pop Song, dan penghargaan tertinggi di acara tersebut, Artist of the Year. Dengan itu, BTS memborong semua penghargaan tiga nominasi yang mereka masuki.

Kemenangan BTS untuk Favorite Duo or Gruoup kali ini menandai tiga tahun berturut-turut mereka meraih penghargaan yang sama di AMA. BTS yang hadir secara langsung terlihat sangat bahagia dan berterima kasih pada para penggemar (ARMY) untuk kemenangan mereka ini.



"Terima kasih ARMY dan AMA untuk ini," ujar J-Hope mengawali pidato kemenangan BTS, dilansir dari unggahan video Twitter @AMAs.







"Terima kasih banyak. Butuh empat tahun untuk bisa berada di sini. Ini sangat berarti bagi kami karena kami merupakan boy band kecil dari Korea yang bersatu karena cinta dan musik. Yang ingin kami sebarkan adalah cinta, good vibes, energi melalui musik dan penampilan. Terima kasih banyak," tutur RM.



Selain meraih penghargaan, pada acara ini BTS juga menampilkan lagu "My Universe" secara langsung bersama Coldplay untuk pertama kalinya sejak dirilis 15 Oktober 2021 lalu. Aksi panggung mereka begitu pecah dan sangat memeriahkan acara, di mana banyak penonton yang menyorakkan nama BTS.



Tak hanya itu, BTS juga akan menampilkan lagu mereka yang berjudul "Butter". Awalnya BTS akan menyanyikan lagu tersebut bersama Megan Thee Stallion. Sayang, Megan ternyata tidak dapat hadir di AMA 2021 karena alasan pribadi.

