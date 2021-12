SM Entertainment Munculkan Grup Baru Tahun Depan, Ada BoA Hingga Aespa

ERA.id - SM Entertainment membawa kabar mengejutkan untuk para penggemar tentang rencana mendebutkan grup baru. Grup yang setara SuperM ini beranggotakan BoA hingga aespa.



Pengumuman ini disampaikan oleh SM Entertainment pada Minggu (26/12/2021) melalui platform media sosialnya. Grup yang berisi idol wanita dari lintas generasi itu diberi nama GOT atau Girls on Top.



GOT sendiri berisikan idol wanita yang tak perlu diragukan lagi kemampuannya. Mereka adalah BoA, Seulgi dan Wendy Red Velvet, Tayeon dan Hyoyeon Girls' Generation, serta Winter dan Karina aespa.



