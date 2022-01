Alami Kejang Otot, Celine Dion Terpaksa Batalkan Konser di Amerika Utara dan Kanada

ERA.id - Penyanyi ternama Celine Dion terpaksa harus membatalkan tur konsernya, karena kejang otot parah dan berulang yang dialaminya. Pembatalan tur konsernya ini disampaikan Celine melalui unggahan di Instagramnya beberapa waktu lalu.



Tur yang dijadwalkan digelar di beberapa kota di Amerika Utara dan Kanada terpaksa dibatalkan. Celine menyampaikan bahwa ia merasa sedih akan hal tersebut, namun apa daya dirinya saat ini masih dalam pengawasan medis akibat kejang otot yang dideritanya.



"Ada banyak yang telah dipersiapkan dalam tur ini. Tapi hari ini kamu harus membuat keputusan yang akan mempengaruhi rencana dua bulan ke depan," tulis Celine Dion.







Pelantun lagu "My Heart Will Go On" itu berharap bisa pulih dan kembali bisa bertemu penggemar di konser. Ia juga mengatakan sudah sangat rindu untuk tampil di atas panggung dan menghibur para penggemarnya.



"Aku berharap untuk kembali sehat, serta kita semua melewati pandemi ini dan aku tidak sabar untuk kembali ke panggung. Aku merasakan cinta dan dukungan kalian dan itu sangat berarti buatku," pungkasnya.



Dilansir dari Hollywood Life, ini bukan kali pertama Celine Dion gagal tampil karena kejang otot yang dideritanya. Sebelumnya, ia tidak jadi tampil di pembukaan acara baru di Resorts World Theatre di Las Vegas, yang digelar pada November 2021 lalu.



Untuk pembatalan konser kali ini, pihak penyelenggara mengatakan akan mengembalikan tiket secara otomatis bagi yang membelinya pakai kartu kredit. Pemegang tiket juga akan diberitahu mengenai rencana terkait pembatalan konser tersebut.

